POLJOPRIVREDNICI IZ KULE I VRBASA TRAKTORIMA KRENULI KA NOVOM SADU: Baklje obasjale put podrške Aleksandru Vučiću!

PRIZOR koji je noćas viđen na putevima od Kule i Vrbasa ka Novom Sadu bio je u svakom smislu spektakularan! U dva sata posle ponoći, u atmosferi ushićenja i ponosa, zapaljene su baklje, a pokrenuta je i dugačka kolona poljoprivrednika koji su traktorima krenuli na put.

Foto: Vojvodina uživo

Poljoprivrednici iz obe opštine — Kule i Vrbasa — udružili su snage i zajedno krenuli ka Novom Sadu kako bi na velikom skupu pružili podršku listi „Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić“.

Svetlost baklji obasjala je noć, stvarajući upečatljiv prizor, dok je kolona traktora napredovala ka svom odredištu. Poljoprivrednici iz Kule i Vrbasa zajednički su krenuli na put, uz atmosferu zajedništva i podrške Aleksandru Vučiću.

(Vojvodina uživo)

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