"Zamislite kako lošu odbranu igramo..." Jasikevičijus otvoreno nakon meča Fenerbahče - Partizan

Partizan je upisao treći poraz u nizu u Evroligi. Skalp im je u Istanbulu uzeo Fenerbahče koji je slavio 74:65, a nakon meča svoje utiske izneo je i Šarunas Jasikevičijus.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Fener je tako upisao petu pobedu iz šest mečeva i trenutno deli drugu poziciju na tabeli.

- Promenila se energija na poluvremenu, ali i u celoj dvorani. Više smo krenuli da napadamo, da igramo čvršće, podigla nas je malo publika i promenio se ritam. Energija je bila najbitnija i hvala Bogu da smo je pronašli u trećoj četvrtini - počeo je Jasikevičijus, a potom govorio o 14 blokada u meču, što je rekord Evrolige.

- Možete li da zamislite koliko lošu odbranu igramo ako moramo konstantno da pomažemo i lupamo blokade?! Ako igrate dobru odbranu, ne morate da lupate blokade... Ali rekord je uvek dobra stvar i sigurno ćemo ga proslaviti.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?