"Zamislite kako lošu odbranu igramo..." Jasikevičijus otvoreno nakon meča Fenerbahče - Partizan
Partizan je upisao treći poraz u nizu u Evroligi. Skalp im je u Istanbulu uzeo Fenerbahče koji je slavio 74:65, a nakon meča svoje utiske izneo je i Šarunas Jasikevičijus.
Fener je tako upisao petu pobedu iz šest mečeva i trenutno deli drugu poziciju na tabeli.
- Promenila se energija na poluvremenu, ali i u celoj dvorani. Više smo krenuli da napadamo, da igramo čvršće, podigla nas je malo publika i promenio se ritam. Energija je bila najbitnija i hvala Bogu da smo je pronašli u trećoj četvrtini - počeo je Jasikevičijus, a potom govorio o 14 blokada u meču, što je rekord Evrolige.
- Možete li da zamislite koliko lošu odbranu igramo ako moramo konstantno da pomažemo i lupamo blokade?! Ako igrate dobru odbranu, ne morate da lupate blokade... Ali rekord je uvek dobra stvar i sigurno ćemo ga proslaviti.
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