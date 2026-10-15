Sad je sve poznato: Evo ko sudi utakmicu Crvena zvezda - Pariz u Evroligi

EVROLIGA donela odluku!

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Čelnici najelitnijeg evropskog takmičenja odredili su sudije za utakmicu 6. kola između Crvena zvezde i Pariza.

Pravdu će u "Beogradskoj areni" deliti: Robert Lotermozer (Nemačk), Marćin Kovalski (Poljska), Pjotr Pastusijak (Poljska).

Crveno-beli ovaj meč dočekuju u dobrom raspoloženju, pošto su u seriji od tri vezana trijumfa. Rival ima niz od dva poraza, ali na jednu loptu. Bolji su bili Asvel (96:98) i Virtus (94:96).

Zvezda je trenutno na učinku 3-2, dok je Pariz na 1-4. Meč se igra u petak od 20 časova u glavnom gradu Srbije.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

