Sad je sve poznato: Evo ko sudi utakmicu Crvena zvezda - Pariz u Evroligi
EVROLIGA donela odluku!
Čelnici najelitnijeg evropskog takmičenja odredili su sudije za utakmicu 6. kola između Crvena zvezde i Pariza.
Pravdu će u "Beogradskoj areni" deliti: Robert Lotermozer (Nemačk), Marćin Kovalski (Poljska), Pjotr Pastusijak (Poljska).
Crveno-beli ovaj meč dočekuju u dobrom raspoloženju, pošto su u seriji od tri vezana trijumfa. Rival ima niz od dva poraza, ali na jednu loptu. Bolji su bili Asvel (96:98) i Virtus (94:96).
Zvezda je trenutno na učinku 3-2, dok je Pariz na 1-4. Meč se igra u petak od 20 časova u glavnom gradu Srbije.
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