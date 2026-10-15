Košarka

Sad je sve poznato: Evo ko sudi utakmicu Crvena zvezda - Pariz u Evroligi

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

15. 10. 2026. u 16:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

EVROLIGA donela odluku!

Сад је све познато: Ево ко суди утакмицу Црвена звезда - Париз у Евролиги

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Čelnici najelitnijeg evropskog takmičenja odredili su sudije za utakmicu 6. kola između Crvena zvezde i Pariza.

Pravdu će u "Beogradskoj areni" deliti: Robert Lotermozer (Nemačk), Marćin Kovalski (Poljska), Pjotr Pastusijak (Poljska).

Crveno-beli ovaj meč dočekuju u dobrom raspoloženju, pošto su u seriji od tri vezana trijumfa. Rival ima niz od dva poraza, ali na jednu loptu. Bolji su bili Asvel (96:98) i Virtus (94:96).

Zvezda je trenutno na učinku 3-2, dok je Pariz na 1-4. Meč se igra u petak od 20 časova u glavnom gradu Srbije.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Porzingis pozitivan: Nemam HIV niti AIDS
Košarka

0 0

Porzingis pozitivan: "Nemam HIV niti AIDS"

Kristaps Porzingis oglasio se nakon brojnih spekulacija o svom zdravstvenom stanju, poručivši da se oseća sve bolje, ali da još ne može da precizira kada će se vratiti na parket. Centar Golden Stejta zahvalio je navijačima na podršci i istakao da je trenutno najvažnije da se u potpunosti oporavi.

15. 10. 2026. u 16:41

Politika
Tenis
Fudbal
Urinarne poremećaje treba da dijagnostikuje urolog

Urinarne poremećaje treba da dijagnostikuje urolog