Marko Gudurić propušta meč Milana i Baskonije zbog rođenja ćerke
rpski košarkaš Marko Gudurić neće večeras igrati za milansku Olimpiju protiv Baskonije zbog rođenja ćerke, saopštio je danas italijanski klub.
Olimpija će tako večeras od 20.30 časova u Vitoriji, u meču trećeg kola Evrolige, igrati bez sprskog košarkaša, a nije objavljeno koliko će dana Gudurić biti van tima zbog rođenja ćerke.
Milano ima polovičan učinak nakon dva uvodna susreta, prvo je poražen od Partizana, a zatim je bio bolji u italijanskom derbiju od Bolonje.
Gudurićev izostanak je veliki minus za milansku ekipu, pošto je jedan od najboljih igrača Olimpije, ali i bez njega šanse za pobedu su solidne jer je Baskonija realno gledano po rosteru među najlošijim ekipama u Evroligi i ubedljivo je poražena na obe odigrane utakmice u Evroligi, od Olimpijakosa, odnosno Valensije.
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