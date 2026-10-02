Košarka

Marko Gudurić propušta meč Milana i Baskonije zbog rođenja ćerke

Vukašin Miljković

02. 10. 2026. u 12:54

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rpski košarkaš Marko Gudurić neće večeras igrati za milansku Olimpiju protiv Baskonije zbog rođenja ćerke, saopštio je danas italijanski klub.

Марко Гудурић пропушта меч Милана и Басконије због рођења ћерке

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Olimpija će tako večeras od 20.30 časova u Vitoriji, u meču trećeg kola Evrolige, igrati bez sprskog košarkaša, a nije objavljeno koliko će dana Gudurić biti van tima zbog rođenja ćerke.

Milano ima polovičan učinak nakon dva uvodna susreta, prvo je poražen od Partizana, a zatim je bio bolji u italijanskom derbiju od Bolonje.

Gudurićev izostanak je veliki minus za milansku ekipu, pošto je jedan od najboljih igrača Olimpije, ali i bez njega šanse za pobedu su solidne jer je Baskonija realno gledano po rosteru među najlošijim ekipama u Evroligi i ubedljivo je poražena na obe odigrane utakmice u Evroligi, od Olimpijakosa, odnosno Valensije.

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