Marko Gudurić propušta meč Milana i Baskonije zbog rođenja ćerke

rpski košarkaš Marko Gudurić neće večeras igrati za milansku Olimpiju protiv Baskonije zbog rođenja ćerke, saopštio je danas italijanski klub.

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Olimpija će tako večeras od 20.30 časova u Vitoriji, u meču trećeg kola Evrolige, igrati bez sprskog košarkaša, a nije objavljeno koliko će dana Gudurić biti van tima zbog rođenja ćerke.

Milano ima polovičan učinak nakon dva uvodna susreta, prvo je poražen od Partizana, a zatim je bio bolji u italijanskom derbiju od Bolonje.

🇬🇧 Due to the birth of his daughter Marko Guduric is not with the team in Vitoria.

🇮🇹 A causa della nascita della figlia Marko Guduric non è con la squadra a Vitoria.#ForzaOlimpia — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 2, 2026

Gudurićev izostanak je veliki minus za milansku ekipu, pošto je jedan od najboljih igrača Olimpije, ali i bez njega šanse za pobedu su solidne jer je Baskonija realno gledano po rosteru među najlošijim ekipama u Evroligi i ubedljivo je poražena na obe odigrane utakmice u Evroligi, od Olimpijakosa, odnosno Valensije.