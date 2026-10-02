KRALJEVČANKE NA POPRAVNOM: Drugo kolo nacionalnog šampionta za košarkašice

Posle poraza pred svojim navijačima na premijeri nove sezone, košarkašice Kraljeva biće u prilici već ovog vikenda da poprave utisak.

G.Šljivić (arhiva)

U 2. kolu Prve ženske lige Srbije „malene“ iz grada na Ibru, međutim, imaće težak zadatak da sutra (16.30), u beogradskom Sportskom centru „Radivoj Korać“, naprave podvig i savladaju domaću Korać Akademiju 011.

U dosadašnjih šest zvaničnih međisobnih duela, obe ekipe stvarile su po tri pobede.