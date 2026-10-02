Košarka

KRALJEVČANKE NA POPRAVNOM: Drugo kolo nacionalnog šampionta za košarkašice

Goran Ćirović

02. 10. 2026. u 10:30

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Posle poraza pred svojim navijačima na premijeri nove sezone, košarkašice Kraljeva biće u prilici već ovog vikenda da poprave utisak.

КРАЉЕВЧАНКЕ НА ПОПРАВНОМ: Друго коло националног шампионта за кошаркашице

G.Šljivić (arhiva)

U 2. kolu Prve ženske lige Srbije „malene“ iz grada na Ibru, međutim, imaće težak zadatak da sutra (16.30), u beogradskom Sportskom centru „Radivoj Korać“, naprave podvig i savladaju domaću Korać Akademiju 011.

U dosadašnjih šest zvaničnih međisobnih duela, obe ekipe stvarile su po tri pobede.

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