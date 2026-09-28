Lebron DŽejms otkrio: Hteo sam da pređem u NJujork Nikse i tamo završim karijeru!
Najveća zvezda NBA lige otkrila.
Jedan od najboljih košarkaša svih vremena, Lebron Džejms, otkrio je da je ovog leta hteo da pređe u Njujork nikse i tamo završi svoju bogatu karijeru.
- Imao sam viziju da igram u Medison Skver Gardenu i da tamo završim karijeru. To je jedno od najboljih mesta na kojima sam ikada igrao. Mislim da je to, kada je košarka u pitanju, arena broj jedan na svetu. Ali nakon što su pobedili San Antonio, rekao sam sebi: ‘Hej, ne mogu.’ Nisam mogao to da uradim - rekao je i dodao:
- Ne biste mi to dozvolili, ni pod tačkom razno“, rekao je Džejms, misleći na medije u širem smislu. „Ali, naravno, veliko poštovanje prema Niksima. Neverovatna ekipa, neverovatni igrači. Svaka čast Džejlenu Bransonu. Obožavam tog momka, neverovatan je. Ali, da, srećan sam tamo gde sam i radujem se onome što sledi.
Podsetimo, ovog leta je potpisao za Filadelfiju i tako posle nekoliko sezona napustio Los Anđeles Lejkerse.
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