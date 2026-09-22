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BRONZA JE OBEZBEĐENA, ALI NAŠA BOKSERKA NE STAJE! Milena Matović u polufinalu Evropskog prvenstva u Sofiji

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

22. 09. 2026. u 17:30

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SJAJNE vesti stižu iz Sofije! Milena Matović plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u boksu, pošto je u četvrtfinalu, u kategoriji do 70 kilograma, savladala Holanđanku Lunu Belo!

БРОНЗА ЈЕ ОБЕЗБЕЂЕНА, АЛИ НАША БОКСЕРКА НЕ СТАЈЕ! Милена Матовић у полуфиналу Европског првенства у Софији

FOTO: SBS/Dragana Stjepanović

Veliki trijumf doneo je našoj zemlji prvu medalju na seniorskom Evropskom prvenstvu u Sofiji! 

Matović je tako stigla do drugog evropskog odličja u karijeri. Prvo odličje osvojila je pre dve godine na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Foto: FOTO: SBS/Dragana Stjepanović

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Ali - ovo nije kraj!

Milena nastavlja borbu u Sofiji i u polufinalu će pokušati da napravi još jedan veliki korak ka finalu i borbi za zlato! 

U polufinalu Matovićeva će se boriti protiv predstavnice Engleske Santel Rid.

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