BRONZA JE OBEZBEĐENA, ALI NAŠA BOKSERKA NE STAJE! Milena Matović u polufinalu Evropskog prvenstva u Sofiji
SJAJNE vesti stižu iz Sofije! Milena Matović plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u boksu, pošto je u četvrtfinalu, u kategoriji do 70 kilograma, savladala Holanđanku Lunu Belo!
Veliki trijumf doneo je našoj zemlji prvu medalju na seniorskom Evropskom prvenstvu u Sofiji!
Matović je tako stigla do drugog evropskog odličja u karijeri. Prvo odličje osvojila je pre dve godine na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Ali - ovo nije kraj!
Milena nastavlja borbu u Sofiji i u polufinalu će pokušati da napravi još jedan veliki korak ka finalu i borbi za zlato!
U polufinalu Matovićeva će se boriti protiv predstavnice Engleske Santel Rid.
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