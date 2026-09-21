Kraj velike karijere: Nikola Batum rekao zbogom košarci
FRANCUSKI košarkaš, Nikola Batum, završio je bogatu karijeru.
On je okončao profesionalno bavljenje sportom u 37. godini, a sve je potvrdio putem društvene mreže "X".
Batum je imao uspešnu karijeru koja je trajala skoro dve decenije i ostavio je veliki trag u NBA ligi i reprezentaciji Francuske.
Sjajni šuter je sada već davne 2008. godine stigao u najjaču ligu na svetu, kao 25. pika na draftu birao ga je Hjuston, no odmah je prosleđen u Portland. Za Trejlblejzerse je nastupao do 2015. godine.
Posle toga je pet godina bio deo Šarlot hornetsa, da bi u periodu od 2020. do 2023. godine branio boje LA Klipersa. U ovom timu je i završio karijeru, pošto se vratio 2024. Sezonu pre te je proveo u Filadelfija seventisiksersima.
Batum je karijeru počeo 2005. godine u Francuskoj, u ekipi Le Mana. Upravo se iz tog kluba 2008. godine otisnuo preko bare.
On je osvojio pregršt medalja sa reprezentacijom - ima dve bronzane medalje sa Svetskih prvenstava. Na Evropskom prvenstvu je osvajao zlato, srebro i bronzu, a dva puta je bio drugi na Olimpijskim igrama.
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