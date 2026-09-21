Obradoviću stigle tužne vesti! Preminuo legendarni as, bio je saigrač srpskom treneru!
Tuga u gradu na Moravi.
Proslavljeni košarkaš Borca iz Čačka, Milan Kurćubić, preminuo je u 72. godini!
Kurćubić je rođen 1955. godine u Čačku, a košarku je počeo da trenira sa 15 godina u KK Železničar. Tamo mu je prvi trener bio Predrag Vučićević "Prevo".
U ekipi Železničara je dospeo do prve pozicije Druge savezne lige "Istok" 1976. godine.
Samo godinu dana potom usledio je transfer u gradskog rivala Borac, čiji je dres nosio gotovo čitavu deceniju. Nakratko je prekinuo igranje za "zebre", zbog odlaska u vojsku 1981.
U čačanskom klubu bio je deo velikog tima, koji su činili Obrad Šarančić, Vlada Androić, Dobrilo Jojić, Dragan Arsić i Željko Obradović, sadašnji trener Panatinaikosa.
Bio je i kapiten Borca, a od aktivnog igranja oprostio se u martu 1987. godine pred utakmicu protiv Partizana.
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