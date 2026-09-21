"Znate moje mišljenje o Jokiću": Obradović progovorio o mogućem dolasku Nikole u PAO, ali i odlasku iz Partizana (VIDEO)

PRVI čovek Panatinakosa, Dimitris Janakopulos, nedavno je otkrio da je vodio razgovore o tome kako da Nikolu Jokića dovede u Atinu. Sad je poznato šta o svemu tome misli Željko Obradović.

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Trofejni stručnjak se vratio na klupu "zelenih" i svestan je koliko je teško dovesti najboljeg košarkaša na svetu.

- Šta je on razgovarao konkretno - ne znam, niti sam pitao. Ako je pričao sa nekim ko se zove Nikola Jokić, pretpostavljamo i znamo otprilike koje su to vrste ugovora. Koliko je to realno, a koliko nije - ne mogu to da znam - rekao je Obradović u podkastu "6.75 range".

- A, ne bi bilo loše da je došao? - pitali su ga autori kroz osmeh.

- Sad treba da pričamo o nečemu što sam već toliko puta rekao, koje je moje mišljenje o Nikoli Jokiću. Svi znaju moje mišljenje o njemu - istakao je Obradović.

Bivši trener Partizana je naglasio da je Janakopulos veoma ambiciozan.

- Znate šta, Dimitris je izuzetno ambiciozan i njegova ambicija je ogromna, to pokazuje i kakav je tim pravio prethodnih godina i kakav smo tim napravili ove godine.

Dotakao se i perioda kad je napustio Partizan i otkrio koliko mu je teško bilo.

- Nemam tu neku posebnu poruku niti imam šta novo da kažem o tome šta meni Partizan predstavlja. Ne moram nikome ništa da objašnjavam. Ko je shvatio razloge zbog kojih sam otišao, shvatio je. Ko nije, verovatno ih nikada neće ni shvatiti. Ja se sada nalazim u klubu u kojem su ljudi imali mandat da mi ponude da budem trener tri godine i mislim da sam time sasvim dovoljno rekao.

Prisetio se trenutka sa aerodroma, kada su mu "grobari" priredili spektakularan doček.

- To je bio jedan od profesionalno najtežih trenutaka koje sam imao. Sve što se dogodilo na aerodromu bilo je izuzetno emotivno. Posle toga sam otišao u stan i ne znam koliko dugo samo gledao u plafon. Bilo je mnogo emocija. Kakva je moja emocija prema Partizanu, to neću da ponavljam - zaključio je Obradović.

Podsetimo, Panatinaikos prvu utakmici u novoj sezoni igra u četvrtak, 24. septembra protiv Pariza u Atini na startu Evrolige.

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