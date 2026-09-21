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OD PRVE IDEJE DO GOTOVE PESME: Aca Sofronijević otvorio vrata mladim muzičarima (FOTO)

Dušan Cakić

21. 09. 2026. u 16:47

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POČEO je upis nove generacije polaznika škole koju su osnovali muzičar i producent Aleksandar Aca Sofronijević i Ivan Kljajić, sa ciljem da mladim talentima, ali i iskusnim muzičarima, ponude savremeno obrazovanje iz oblasti muzičke produkcije.

ОД ПРВЕ ИДЕЈЕ ДО ГОТОВЕ ПЕСМЕ: Аца Софронијевић отворио врата младим музичарима (ФОТО)

Foto: Novosti

Tokom devet meseci intenzivnog rada u profesionalno opremljenom studiju, polaznici će proći ceo proces stvaranja muzike, od razvoja početne ideje i snimanja, preko produkcije i rada u profesionalnom okruženju, do miksa i masteringa.

Akademija je namenjena i početnicima koji tek ulaze u svet produkcije i onima koji već imaju iskustvo, a žele da usavrše znanje i veštine.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Uz praktičan rad i mentorsku podršku, polaznici će imati priliku da razvijaju kreativnost, istražuju sopstvene ideje i grade prepoznatljiv autorski izraz.

 

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