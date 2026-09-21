Fudbal

Veliki posao: IMT zadržao važnog fudbalera

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

21. 09. 2026. u 16:45

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"Traktoristi" čuvaju jednog od najboljih igrača.

Велики посао: ИМТ задржао важног фудбалера

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

U pitanju je fudbaler iz Obale Slonovače, Šarli Keita koji je sa "traktoristima" produžio ugovor do 2029. godine.

Jedan od najvažnijih igrača našeg tima Šarli Keita, produžio je ugovor sa klubom do 2029. godine! Ovo nije samo potpis - ovo je jasna poruka ambicije, stabilnosti i pravca u kojem IMT želi da ide. Keita ostaje deo naše priče. Još jači. Još gladniji. Još spremniji za velike stvari - piše na društvenim mrežama IMT-a.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FK IMT MrBit (@fk.imt)

Ovaj 27-godišnjak je u Beograd stigao u septembru prošle godine, a pre toga je igrao za Amed, Beršot, Bil-Bjen, Klermon, Sedan i Po.

Keita je za IMT odigrao 34 utakmice, postigao je šest golova i zabeležio četiri asistencije. Ove sezone je u prvenstvu Srbije odigrao devet utakmica u ima učinak od po dva gola i asistencije.

"Traktoristi" se posle 10 kola nalaze na petom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 15 bodova.

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