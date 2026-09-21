Veliki posao: IMT zadržao važnog fudbalera

"Traktoristi" čuvaju jednog od najboljih igrača.

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U pitanju je fudbaler iz Obale Slonovače, Šarli Keita koji je sa "traktoristima" produžio ugovor do 2029. godine.

- Jedan od najvažnijih igrača našeg tima Šarli Keita, produžio je ugovor sa klubom do 2029. godine! Ovo nije samo potpis - ovo je jasna poruka ambicije, stabilnosti i pravca u kojem IMT želi da ide. Keita ostaje deo naše priče. Još jači. Još gladniji. Još spremniji za velike stvari - piše na društvenim mrežama IMT-a.

Ovaj 27-godišnjak je u Beograd stigao u septembru prošle godine, a pre toga je igrao za Amed, Beršot, Bil-Bjen, Klermon, Sedan i Po.

Keita je za IMT odigrao 34 utakmice, postigao je šest golova i zabeležio četiri asistencije. Ove sezone je u prvenstvu Srbije odigrao devet utakmica u ima učinak od po dva gola i asistencije.

"Traktoristi" se posle 10 kola nalaze na petom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 15 bodova.

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