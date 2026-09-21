Dve godine smo čekali da vidimo ovu fotografiju

Nekadašnji kapiten je stigao u Staru Pazovu

Foto: Instagram/fudbalskisavezsrbije

Postoje fotografije koje same po sebi govore više od hiljadu reči. Ova je jedna od njih - Dušan Tadić ponovo je uz reprezentaciju Srbije.

Posle dve godine čekanja, nesuglasica, odlaska iz nacionalnog tima i perioda u kojem su „orlovi“ morali bez svog rekordera, kapiten se vraća tamo gde je godinama bio jedno od zaštitnih lica srpskog fudbala.

Tadić je poslednji put nosio dres Srbije na Evropskom prvenstvu 2024. godine, kada su „orlovi“ igrali protiv Danske. Taj šampionat ostao je upamćen i po njegovom neslaganju sa tadašnjim selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem, nakon čega je usledio njegov odlazak iz reprezentacije.

Kasnije je Tadić otvoreno govorio o tome šta se dešavalo u Nemačkoj i priznao da je došlo do ozbiljnog neslaganja sa Stojkovićem oko njegove uloge u ekipi.

A sada – povratak.

Dolaskom Veljka Paunovića na mesto selektora otvorena je nova stranica, a Tadić je odlučio da ponovo stavi sebe na raspolaganje Srbiji. Kako je sam potvrdio, ranije nije bio spreman za povratak, dok mu je činjenica da se sada nalazi u Evropi dodatno olakšala odluku. Želeo je, kako je rekao, ponovo da uživa u igranju za reprezentaciju.

I upravo zato ova fotografija ima posebnu težinu. Dve godine Srbija je bila bez fudbalera čija su najveća oružja oduvek bili pregled igre, poslednji pas, asistencija i sposobnost da jednim potezom promeni tok utakmice.

Tadićeva vizija igre bila je nešto što se ne može lako nadomestiti, a sada će ponovo imati „desetku“ na leđima, biti u svlačionici i ponovo će pokušati da pomogne „orlovima“.

Za početak, na utakmicama Lige nacija protiv Grčke, Holandije i Nemačke.