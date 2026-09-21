Ćavi pred Srbiju: Holandija će igrati sa strašću, bićemo takmičarski nastrojeni
ŠPANSKI fudbalski trener, Ćavi Ernandez, zamenio je Ronalda Kumana na klupi Holandije posle razočarenja na Svetskom prvenstvu. Bivši strateg Barselone debitovaće na klupi "oranja" u Ligi nacija.
Ovaj 46-godišnji stručnjak je otkrio kako mu sve izgleda na novom poslu.
- Sve je novo za mene i moj stručni štab, tako da prvo moramo da se dobro upoznamo međusobno, da upoznamo sve igrače i da ih ubedimo u način na koji želimo da igramo - rekao je Ćavi pred okupljanje fudbalera Holandije.
Svestan je da je vremena malo za uigravanje, jer je prvi meč u četvrtak.
- U istoj su situaciji svi selektori, tako da to ne može da bude izgovor. Želim da igrače ubedim u naš proces, da napravimo porodicu od reprezentacije, veliku grupu u koju će svi rado da dolaze. Ne mogu da obećam rezultate, ali mogu da ćemo igrati sa intenzitetom, sa strašću, u dobrom ritmu, želeći da budemo takmičarski nastrojeni i da imamo inicijativu u svakoj utakmici.
Istikao je da će ljubitelji fudbala gledati drugačiju Holandiju.
- Sigurno je da ćemo igrati na drugačiji način nego do sada. Ne želim da sebe poredim sa Kumanom, niti da govorim o prošlosti. Jako poštujem Ronalda, ali sam fokusiran na sadašnjost.
Ćavi je već uradio jednu veliku stvar - ubedio je Virdžila van Dajka da ostane u reprezentaciji.
- Imali smo stvarno dobar sastanak. On je bio potpuno iskren. Virdžil ima kapacitet da nastavi sa nama. Dobar je lider, pozitivac, motivisan je. Spreman je da bude vođa.
U timu neće biti Memfisa Depaja.
- Dobro je prihvatio moju odluku, jako je dobro reagovao. Vrata za njega nisu zatvorena, kao ni za jednog drugog igrača. Zašto nisam pozvao Depaja? To je poverljiva stvar - zaključio je Ćavi.
Podsetimo, Holandija u četvrtak od 20.45 dočekuje Nemačke, potom u nedlju od 18 časova gostuju Srbiji.
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