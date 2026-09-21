Fudbal

Ćavi pred Srbiju: Holandija će igrati sa strašću, bićemo takmičarski nastrojeni

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

21. 09. 2026. u 15:06

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ŠPANSKI fudbalski trener, Ćavi Ernandez, zamenio je Ronalda Kumana na klupi Holandije posle razočarenja na Svetskom prvenstvu. Bivši strateg Barselone debitovaće na klupi "oranja" u Ligi nacija.

Ћави пред Србију: Холандија ће играти са страшћу, бићемо такмичарски настројени

FOTO: Tanjug/AP/Fermin Rodriguez, File

Ovaj 46-godišnji stručnjak je otkrio kako mu sve izgleda na novom poslu.

- Sve je novo za mene i moj stručni štab, tako da prvo moramo da se dobro upoznamo međusobno, da upoznamo sve igrače i da ih ubedimo u način na koji želimo da igramo - rekao je Ćavi pred okupljanje fudbalera Holandije.

Svestan je da je vremena malo za uigravanje, jer je prvi meč u četvrtak.

- U istoj su situaciji svi selektori, tako da to ne može da bude izgovor. Želim da igrače ubedim u naš proces, da napravimo porodicu od reprezentacije, veliku grupu u koju će svi rado da dolaze. Ne mogu da obećam rezultate, ali mogu da ćemo igrati sa intenzitetom, sa strašću, u dobrom ritmu, želeći da budemo takmičarski nastrojeni i da imamo inicijativu u svakoj utakmici.

Istikao je da će ljubitelji fudbala gledati drugačiju Holandiju.

- Sigurno je da ćemo igrati na drugačiji način nego do sada. Ne želim da sebe poredim sa Kumanom, niti da govorim o prošlosti. Jako poštujem Ronalda, ali sam fokusiran na sadašnjost.

Ćavi je već uradio jednu veliku stvar - ubedio je Virdžila van Dajka da ostane u reprezentaciji.

- Imali smo stvarno dobar sastanak. On je bio potpuno iskren. Virdžil ima kapacitet da nastavi sa nama. Dobar je lider, pozitivac, motivisan je. Spreman je da bude vođa.

U timu neće biti Memfisa Depaja.

- Dobro je prihvatio moju odluku, jako je dobro reagovao. Vrata za njega nisu zatvorena, kao ni za jednog drugog igrača. Zašto nisam pozvao Depaja? To je poverljiva stvar - zaključio je Ćavi.

Podsetimo, Holandija u četvrtak od 20.45 dočekuje Nemačke, potom u nedlju od 18 časova gostuju Srbiji.

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