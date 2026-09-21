TERORISTA SA TIKTOKA PUŠTEN IZ ZATVORA: Dečaka (16) iz Beča čuvaju 20 policajaca i jedinica "Kobra" - "Izbošću svakog ko mi stane na put"

OKO 20 policijskih službenika dnevno angažovano je na nadzoru 16-godišnjeg mladića iz Beča, koji je ranije osuđivan zbog slučajeva povezanih sa planiranjem terorističkog napada i ekstremističkim aktivnostima, objavio je danas austrijski list Kronen cajtung.

Foto: Olena Bartienieva/Alamy/Profimedia

OKO 20 policijskih službenika dnevno angažovano je na nadzoru 16-godišnjeg mladića iz Beča, koji je ranije osuđivan zbog slučajeva povezanih sa planiranjem terorističkog napada i ekstremističkim aktivnostima, objavio je danas austrijski list Kronen cajtung.

Mladić, koji je prema pisanju lista radikalizovan putem društvene mreže TikTok i povezan sa pristalicama Islamske države (IS), prvi put je dospeo u fokus javnosti početkom 2025. godine, kada je sa 14 godina osumnjičen da je planirao napad na bečku železničku stanicu Vestbanhof.

Tokom istrage pronađene su skice objekta, crteži na kojima su prikazane osobe sa mačetama i automatskim oružjem, kao i uputstvo za izradu bombe.

- Izazvaću krvoproliće i izbošću svakoga ko mi stane na put - navodi se u njegovoj prepisci sa istomišljenikom i fanatikom ISIS-a.

Mladić je potom osuđen, ali je nakon izlaska na uslovnu slobodu ponovo uhapšen zbog pokušaja nabavke borbenog noža od 12 centimetara u prodavnici vojne opreme.

- Želim da umrem kao mučenik na Božjem putu. Ko ne želi?! - rekao je tokom suđenja.

U drugom postupku, prema pisanju Kronen cajtunga, na njegovom telefonu pronađene su pretrage koje su uključivale pojmove povezane sa noževima, mačetama, sekirama i eksplozivnim napravama.

Nakon druge presude upućen je u zatvor u Klagenfurtu. List navodi da je tamo veličao napadača iz Filaha, sirijskog državljanina koji je u centru tog grada na jugu Austrije u februaru 2025. godine izveo teroristički napad nožem i ubio 14-godišnjeg dečaka. Z

Zatvorska psihološkinja još 2025. godine upozorila je da predstavlja "izuzetno opasnu" osobu. Mladić je krajem avgusta ponovo prevremeno pušten na slobodu, nakon čega je, prema pisanju lista, uveden intenzivan policijski nadzor.

U svakodnevnom nadzoru učestvuje oko 20 policajaca, dok je specijalna jedinica Kobra u pripravnosti.

Austrijska Direkcija za državnu bezbednost i obaveštajne poslove (DSN) posebno je zabrinuta zbog njegovog stepena radikalizacije.

Poslanik Slobodarske partije Austrije (FPO) i zamenik portparola stranke za pitanja bezbednosti Rajnhold Majer kritikovao je odluke pravosuđa, ocenivši da je u ovom slučaju "dva puta neodgovorno postupilo", dok teret obezbeđenja sada snosi policija.

(Tanjug)