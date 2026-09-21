HAOS U HRVATSKOJ: Policija upala u prostorije Saveza, evo šta je razlog
Sumnja se na malverzacije
Istražitelji hrvatske Kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminaliteta (USKOK) ušli su u prostorije Hrvatskog fudbalskog saveza (HNS) u Zagrebu, prenosi „Jutarnji list“.
Prema saznanjima pomenutog portala, istražitelji su zatražili na uvid dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, pre svega zapisnike sa sednica Izvršnog odbora HNS-a na kojima su donošene odluke o tim partnerstvima.
Kako se nezvanično navodi, istragu u prvom redu zanima da li je prilikom sklapanja ugovora o sponzorstvu bilo isplata nezakonitih provizija i da li su taj novac eventualno prisvajali funkcioneri Saveza.
Među spornim ugovorima navodno se pominje nedavno potpisana saradnja sa sportskim brendom „Adidas“, kao i ugovori s pojedinim drugim sponzorima.
Zvaničnih reakcija iz USKOK-a i Hrvatskog fudbalskog saveza za sada nema.
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