Fudbal

HAOS U HRVATSKOJ: Policija upala u prostorije Saveza, evo šta je razlog

М.М.

21. 09. 2026. u 15:11

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Sumnja se na malverzacije

ХАОС У ХРВАТСКОЈ: Полиција упала у просторије Савеза, ево шта је разлог

Foto: Profimedia

Istražitelji hrvatske Kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminaliteta (USKOK) ušli su u prostorije Hrvatskog fudbalskog saveza (HNS) u Zagrebu, prenosi „Jutarnji list“.

Prema saznanjima pomenutog portala, istražitelji su zatražili na uvid dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, pre svega zapisnike sa sednica Izvršnog odbora HNS-a na kojima su donošene odluke o tim partnerstvima.

Kako se nezvanično navodi, istragu u prvom redu zanima da li je prilikom sklapanja ugovora o sponzorstvu bilo isplata nezakonitih provizija i da li su taj novac eventualno prisvajali funkcioneri Saveza.

Među spornim ugovorima navodno se pominje nedavno potpisana saradnja sa sportskim brendom „Adidas“, kao i ugovori s pojedinim drugim sponzorima.

Zvaničnih reakcija iz USKOK-a i Hrvatskog fudbalskog saveza za sada nema.

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