Miljenik Grobara ponovo u Beogradu i to u društvu legende Partizana (FOTO)
Brazilski fudbaler se rado vraća u srpsku prestonicu.
Nadali su se navijači Partizana da bi ponovo u omiljenom dresu mogli da vide Mateusa Saldanju (27), koji je za kratko vreme osvojio njihove simpatije u sezoni 2023/24, kada je nemislosrdno rešetao mreže u Superligi. Brazilski fudbaler se čak ovog leta povezivao sa crno-belima, imao je želju da se vrati makar i na pozajmicu, ali su njegova visoka primanja bila ipak nepremostiva prepreka za saradnju.
Međutim, to nije sprečilo sjajnog napadača da poseti Beograd, ovog puta u društvu supruge i ćerkice. Prvotimac Al Vasla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata obišao je svoja omiljena mesta u našem glavnom gradu, a sreo se i sa čovekom koji je bio najzaslužniji za njegov dolazak u klub iz Humske.
Reč je o proslavljenom asu i nekadašnjem treneru Partizana Igoru Duljaju (46). Bivši srpski reprezentativac je sa sinovima Stefanom i Aleksom proveo vreme u druženju sa Saldanjom i njegovom porodicom, a sve je ovekovečeno fotografijama i objavljeno na Instagramu.
Podsetimo, iskusni golgeter je najbolje partije u karijeru pružao upravo u dresu "parnog valjka", za koji je na 40 utakmica dao 21 gol i upisao pet asistencija. Tokom karijere bio je još član brazilske Bahije, japanskog Džef junajteda, Nefčija iz Azerbejdžana i Al Šardže iz Emirata, a crno-beli su ga pre dve godine prodali mađarskom Ferencvarošu za 3,5 miliona evra.
S druge strane, Duljaj je bez trenerskog angažmana otkako je krajem aprila 2024. otišao sa klupe Partizana.
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