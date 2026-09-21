Trener Intera na udaru javnosti zbog Srbina - On mora više da igra!
Jasna poruka za Kristijana Kivua (45).
Vratio se srpski fudbaler Aleksandar Stanković (21) u Inter ovog leta, a onda nestao sa mape. Kao glavni krivac na Apeninima označen je rumunski stručnjak, koji se našao na meti žestokih kritika zbog odluke da i danje ne pruža šansu našem reprezentativcu.
Sin proslavljenog asa Dejana Stankovića je minule sezone blistao u dresu Klub Briža, za koji je na 55 utakmica dao devet golova i upisao pet asistencija. Dobre partije pružao je i u dresu državnog tima, pa je tokom prelaznog roka bio na radaru mnogih evropskih klubova, među kojima su najozbiljniji bili Liverpul i Brentford.
Međutim, "nero-azuri" su iskoristili klauzulu u ugovoru i odlučili da za 23 miliona evra vrate momka koji je ponikao na "Đuzepe Meaci". Činilo se tada da će defanzivni vezista biti jedan od aduta stručnog štaba, ali... Dosad je upisao samo dva nastupa za aktuelnog italijanskog prvaka, odnosno na terenu je proveo tek 15 minuta.
Nakon derbija protiv Rome (2:2) na "Olimpiku" u 5. kolu Serije A, kada su plavo-beli uspeli da se izvuku i osvoje bod, nikome nije jasno zbog čega Stanković nije dobio priliku. Pogotovo što u ekipi nije bilo Hakana Čalhanoglua, a zadnjeg veznog je igrao Pjotr Zjelinski, koji je po prirodi znatno ofanzivniji.
"Šta je ideja Kristijana Kivua? Ako ne planira Stankoviću da pruži maksimalnu šansu, zašto ga pred kraj prelaznog roka nije poslao negde na pozajmicu. Tražili su ga Liverpul i Brentford, nudili obeštećenje čak i od 40 miliona evra", navode italijanski mediji.
Zbunjeni su i navijači Intera, kojima nije jasno zbog čega nema minutaže za Aleksandra. Pogotovo ako se ima u vidu da je prvi pomoćnik i desna ruka Rumuna upravo čuveni srpski as Aleksandar Kolarov (40).
Stankovića sada očekuju obaveze u reprezentaciji Srbije, pošto se našao na spisku selektora Veljka Paunovića (49). Možda će na mečevima Lige nacija protiv Grčke, Holandije i Nemačke uspeti da natera Kivua da promeni mišljenje i počne ozbiljno da računa na njega.
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