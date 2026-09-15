Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)

Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.

FOTO: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia

Dugogodišnji kapiten Kolumbije saopštio je odluku emotivnom porukom na društvenim mrežama, čime je zatvorio jedno od najvažnijih poglavlja karijere.

“Danas želim da vam se obratim iz srca. Posle toliko godina, utakmica, trenutaka radosti, ali i teških perioda, osećam da je došlo vreme da zatvorim jedno od najvažnijih poglavlja svog života – putovanje sa reprezentacijom Kolumbije“, poručio je Hames.

Poslednju utakmicu u nacionalnom dresu odigrao je na Svetskom prvenstvu 2026, na kojem je Kolumbija stigla do osmine finala i potom izgubila od Švajcarske posle izvođenja penala.

“Hvala za svaku utakmicu, svaku radost, svaku suzu i svaki zajednički san. Braniti boje Kolumbije bila je jedna od najvećih časti u mom životu. Hvala ti, Kolumbijo. Zauvek“, napisao je legendarni vezista.

Najveći trag na svetskoj sceni ostavio je na Mundijalu 2014. godine, kada je osvojio Zlatnu kopačku namenjenu najboljem strelcu turnira i postao jedan od simbola kolumbijskog fudbala.

Tada je postigao i taj spektakularni pogodak, koji je nakon Maradoninog "gola veka" možda i najlepši na Mundijalima.