Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
Dugogodišnji kapiten Kolumbije saopštio je odluku emotivnom porukom na društvenim mrežama, čime je zatvorio jedno od najvažnijih poglavlja karijere.
“Danas želim da vam se obratim iz srca. Posle toliko godina, utakmica, trenutaka radosti, ali i teških perioda, osećam da je došlo vreme da zatvorim jedno od najvažnijih poglavlja svog života – putovanje sa reprezentacijom Kolumbije“, poručio je Hames.
Poslednju utakmicu u nacionalnom dresu odigrao je na Svetskom prvenstvu 2026, na kojem je Kolumbija stigla do osmine finala i potom izgubila od Švajcarske posle izvođenja penala.
“Hvala za svaku utakmicu, svaku radost, svaku suzu i svaki zajednički san. Braniti boje Kolumbije bila je jedna od najvećih časti u mom životu. Hvala ti, Kolumbijo. Zauvek“, napisao je legendarni vezista.
Najveći trag na svetskoj sceni ostavio je na Mundijalu 2014. godine, kada je osvojio Zlatnu kopačku namenjenu najboljem strelcu turnira i postao jedan od simbola kolumbijskog fudbala.
Tada je postigao i taj spektakularni pogodak, koji je nakon Maradoninog "gola veka" možda i najlepši na Mundijalima.
Preporučujemo
"PAOK je pronašao zlato!" Grci impresionirani partijama Ognjene Ugrešića
15. 09. 2026. u 16:10
NEĆEŠ ŽIV ODAVDE IZAĆI! Jezive scene u BiH - Navijač upao u svlačionicu i pretio sudiji
15. 09. 2026. u 16:00
"Veoma je duhovit": Čuveni košarkaš o saradnji sa Dušanom Alimpijevićem
15. 09. 2026. u 15:52
Sjajna vest za navijače Zvezde: Vraća se!
15. 09. 2026. u 15:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Bivši igrač Crvene zvezde priznao: Hteo sam u Partizan, ne mogu da lažem
Novo pojačanje Železničara iz Pančeva, Miloš Pantović, otkrio je da je postojala mogućnost da umesto tima iz Pančeva pojača beogradski Partizan.
14. 09. 2026. u 17:20 >> 17:23
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)