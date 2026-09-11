"Zato smo mi nebeski narod!" Jokić zapalio Srbiju odlukom do kada igra za reprezentaciju, a zbog ovih patika svi pričaju samo o njemu!

Srpski košarkaš Nikola Jokić je bio gost podkasta „Jao Mile“, gde je nagovestio da planira da i u budućnosti nosi dres reprezentacije Srbije.

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Ostvario je Jokić velike uspehe sa Denverom, ima i sa Srbijom dve medalje sa OI, srebro u Riju i bronzu iz Pariza, a mnogi se pitaju do kada Nikola planira da igra za Orlove.

Jokić je sada bio gost podkasta „Jao Mile“, gde se pojavio u novim, specijalno dizajniranim patikama za njega – u bojama reprezentacije Srbije.

Nakon toga je centar Denvera obradovao naciju i poručio je da planira da igra za Srbiju dokle god je to moguće.

- Ove godine su napravili novi, plan je da igram za reprezentaciju koliko god mogu, cilj je da imam i patike u našim bojama.

Prisetio se Jokić u podkastu i kakav je osećaj bio nakon povratka iz Pariza i dočeka u Beogradu, nakon što su Orlovi osvojili bronzanu medalju na Olimpijskim igrama.

- Kad smo izašli, ja pogledam a ljudi izašli na krove i sedeli tamo. Zato smo i mi nebeski narod. Stvarno jedno magično, jedinstveno iskustvo i emocija, ovo ne mogu da opišem, neopisiv osećaj, kad vidiš šta si uradio za jedan veliki broj ljudi.