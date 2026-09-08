Ko je hrvatski "bingo" o kome bruji Balkan? Sarađivao sa bivšim trenerom Zvezde, a sada spasava Hrvatsku

Slaven Bilić povukao je intrigantan potez uoči novih izazova na klupi reprezentacije Hrvatske.

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Svoj stručni štab pojačao je 73-godišnjim italijanskim stručnjakom Đanijem Vijom, jednim od najpoznatijih eksperata za prekide u modernom fudbalu.

Portal Index.hr donosi detaljnu analizu njegove neuobičajene karijere. Vio je sarađivao sa vrhunskim trenerima poput Roberta Mančinija i Antonija Kontea, kao i sa velikim klubovima i selekcijama među kojima su Totenhem, Milan, Fiorentina, Brentford, Lids, Votford, te reprezentacije Italije i SAD.

Njegov uspon do fudbalskog vrha bio je potpuno nesvakidašnji. Decenijama je radio kao bankar u Mestreu, dok je u slobodno vreme trenirao niželigaške timove i do detalja proučavao prekide. Trenersku školu u Koverćanu završio je još sa 26 godina, a upravo su prekidi bili tema njegovog diplomskog rada.

Vio je pažnju privukao još u nižim ligama, kada je osmislio neobične akcije sa dvojicom identičnih blizanaca kako bi uneo pometnju u protivničku odbranu. Svoje ideje je 2004. godine pretočio u knjigu „Più 30 per cento“ (Više od 30 odsto), posvećenu isključivo prekidima. Knjiga je stigla do legendarnog golmana Valtera Zenge (inače bivši trener Crvene zvezde , koji ga je odmah pozvao u svoj stručni štab. Vio je u početku mislio da je reč o šali, ali je ubrzo počeo ozbiljan angažman.

Posebno se istakao u Kataniji, gde je radio paralelno sa poslom u banci — u klub je putovao avionom samo vikendom. Njegov rad je odmah doneo rezultate, a statistika je pokazala da je ogroman procenat golova tima dolazio upravo iz uigranih kombinacija.

Vremenom je stvorio ogromnu bazu podataka sa hiljadama varijacija akcija, u kojima ključnu ulogu igraju blokovi, lažna kretanja, zamene pozicija i precizno otvaranje prostora. Brentford ga je još 2015. godine angažovao isključivo kao specijalistu za ovaj segment igre.

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Najveći uspeh ostvario je sa reprezentacijom Italije. Roberto Mančini ga je priključio stručnom štabu 2020. godine, a „Azuri“ su godinu dana kasnije postali šampioni Evrope. Vio je kreirao akciju iz koje je Italija izjednačila protiv Engleske u samom finalu na Vembliju. Nakon toga je radio i u Totenhemu, gde je sarađivao sa Harijem Kejnom i Ivanom Perišićem, a "sparsi" su u prvih 13 kola nakon njegovog dolaska postigli čak devet golova iz kornera.

Upravo zbog toga, Bilić veruje da Vio može da reši hronične probleme fudbalske reprezentacije Hrvatske. „Vatreni“ su u proteklom periodu imali ozbiljnih poteškoća u odbrani prekida, što se najbolje videlo na meču protiv Engleske, kada je protivnik iz osam kornera stvorio čak šest stopostotnih šansi.

Bilić je dolazak italijanskog stručnjaka nazvao "bingom", naglasivši da su prekidi ključni detalji koji rešavaju utakmice. Iako je najveću slavu stekao ofanzivnim varijantama, Vio je podjednako uspešan i u postavljanju odbrane, a njegovo bogato znanje sada će biti na raspolaganju Hrvatskoj.





