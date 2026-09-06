Fudbal

Navijači Zvezde ućutkali bratski klub: Brutalna poruka "delija" zbog Albanca! (VIDEO)

Новости онлајн/С.С.

06. 09. 2026. u 22:18

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Na Marakani se ne slažu sa odlukom uprave ruskog premijerligaša.

Навијачи Звезде ућуткали братски клуб: Брутална порука делија због Албанца! (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Crvena zvezda je pobedom nad Partizanom u 180. Večitom derbiju pobegla crno-belima na čak 11 bodova prednosti!

Branilac titule je slavio 2:1, golovima debitanta napadača Bambe Dijanga (17.) i kapitena Mirka Ivanića (27.), koji je posle faula nad Matejom Gaštarovim postavio konačan rezultat derbija.

"Delije" su tokom meča, najpre odali počast preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću, a potom spektakularnom bakljadom obeležile 60. rođendan "Marakane".

Međutim, najvatrenije pristalice Zvezde imale su poruku i za Spartak iz Moskve, koji važi za bratski klub kada je reč o navijačkim grupama. Razlog tome je što se uprava Moskovljana odlučila da dovede albanskog fudbalera Mirlinda Dakua (28), što se nije dopalo "delijama", o čemu smo već pisali.

Sada su zvezdaši razvili transparent sa sledećom porukom:

- Šiptar u klubu - sramota Spartaka - bila je poruka Delija, na 180. Večitom derbiju, namenjena upravi Moskovljana.

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