Navijači Zvezde ućutkali bratski klub: Brutalna poruka "delija" zbog Albanca! (VIDEO)
Na Marakani se ne slažu sa odlukom uprave ruskog premijerligaša.
Crvena zvezda je pobedom nad Partizanom u 180. Večitom derbiju pobegla crno-belima na čak 11 bodova prednosti!
Branilac titule je slavio 2:1, golovima debitanta napadača Bambe Dijanga (17.) i kapitena Mirka Ivanića (27.), koji je posle faula nad Matejom Gaštarovim postavio konačan rezultat derbija.
"Delije" su tokom meča, najpre odali počast preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću, a potom spektakularnom bakljadom obeležile 60. rođendan "Marakane".
Međutim, najvatrenije pristalice Zvezde imale su poruku i za Spartak iz Moskve, koji važi za bratski klub kada je reč o navijačkim grupama. Razlog tome je što se uprava Moskovljana odlučila da dovede albanskog fudbalera Mirlinda Dakua (28), što se nije dopalo "delijama", o čemu smo već pisali.
Sada su zvezdaši razvili transparent sa sledećom porukom:
- Šiptar u klubu - sramota Spartaka - bila je poruka Delija, na 180. Večitom derbiju, namenjena upravi Moskovljana.
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