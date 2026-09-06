Košarka

Zvezda poražena od Olimpijakosa u finalu turnira na Kritu

Танјуг

06. 09. 2026. u 22:14

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Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras od Olimpijakosa rezultatom 87:77 u finalu pripremnog turnira na Kritu.

Звезда поражена од Олимпијакоса у финалу турнира на Криту

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džordan Nvora i David Kramer sa po 16 postignutih poena.

U redovima Olimpijakosa istakao se Mbaje Ndiaje sa 16 poena, dok je Žan Montero ubacio 12.

Košarkaši Fenerbahčea osvojili su ranije danas treće mesto na turniru na Kritu nakon što su pobedili Olimpiju iz Milana sa 81:79.

Zvezda će 11. septembra ponovo igrati Olimpijakosa na pripremnom turniru u Nikoziji, a dan kasnije sastaće se sa Arisom.

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