VEČITI SE RADOVALI: Rukometašice Crvene zvezde i igrači Partizana odbranili Superkup Srbije u rukometu

SLAVLjE večitih u Boru. Rukometašice Crvene zvezde i igrači Partizana odbranili su prvi trofej u novoj sezoni, Superkup Srbije. Crveno-bele su u finalu savladale Boranke sa 29:20 (13:4), a crno-beli pančevački Dinamo – 36:31 (24:17).

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U šlageru večeri Beograđanke su umirile domaće navijače. Zvezdašice su agresivnom, čvrstom igrom u odbrani i brzim, raznovrsnim napadom razoružale Boranke. Aktuelne šampionke su naročito dominirale u prvom poluvremenu, kada su zahvaljujući golmanki Ani Kačarević svele domaće igračice na samo četiri gola. Istina, delovale su Boranke pomalo i sputano u prvih 30 minuta.

U nastavku Zvezda je uvećala prednost na 15:4 i tek tada su se Bornake oslobodile pritiska i uspele da se primaknu šampionkama na 13:18. Ipak, pulenke Šandora Raca su brzo vratile veliku prednost. U Zvezdi su najefikasnije bile Tomićeva sa 8 (sedam iz sedmeraca) i Stanićeva sa 6 golova. A kod Bora Nedeljkovićeva sa 7 pogodaka.

Ni kod muškaraca nije bilo drame. Pančevci su samo u uvodnim minutima bili egal, ali kada su crno-beli 3:4 brzo pretvorilu u 8:4 pitanje pobednika je bilo rešeno. U prvom delu briljirao je Joav Lumbroso, koji je bio nerešiva ekigma za igrače Dinamo. Bio je neuhvatljiv u napadu, punio mrežu Pančevaca, ali i razigravao saigrače. U nastavku su igrači Partizana, koji 10.septembra u Beogradu protiv Berlina startuju u Ligi šampiona malo povukli ručnu u napadu, pa su Pančevci ublažili poraz. Kod šampiona najefikasniji su bili Lumbroso sa 11, Anđelković sa 6, Damjanović i Vagner sa 5 golova. Kod Dinamo je odskočio Čabrilo sa 10 pogodaka.