Evroliga negirala tvrdnje da se Superkup u Abu Dabiju neće odigrati

EVROLIGA je potvrdila svoja planove da se Superkup u Abu Dabiju odigra kao što je planirano, 18. i 19. septembra i tako negirala inforamcija da se on neće održati.

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Evroliga je odgovorila na pisanja pojedinih evropskih medija i saopštila da nema promena kada je u pitanju organizacija ovogodišnjeg Superkupa.

- Nakon nedavnih tekstova objavljenih u nekoliko evropskih medija, Evroliga želi da pojasni da 2026. Evroliga Superkup Abu Dabi, zakazan za 18. i 19. septembar, ostaje nepromenjen - navodi se u saopštenju.

Iz Evrolige su dodali da ostaju posvećeni organizaciji novog takmičenja i pružanju vrhunskog iskustva ekipama, igračima i navijačima.

U polufinalu 18. septembra od 16 časova po srednjoevropskom vremenu sastaju se Olimpijakos i Fenerbahče, dok će od 19 časova Dubai igrati protiv Real Madrida.

Dan kasnije na programu su meč za treće mesto i veliko finale, koje je zakazano za 19 časova.