MARK MARKEZ NAJBRŽI: Španac pobedio u trci za Veliku nagradu Aranoga
VOZAČ Dukatija Španac Mark Markez pobednik je današnje trke u Moto GP šampionatu za Veliku nagradu Aragona.
On je do četvrte pobede u sezoni stigao rezultatom 41:10.969. Drugo mesto osvojio je vozač ekipe Red Bul KTM Španac Pedro Akosta, koji je za pobednikom kasnio 1,754 sekunde.
Treći je bio vozač Aprilije Italijan Marko Beceki, koji je za Markezom zaostao 3,629 sekundi.
Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Španac Horhe Martin iz Aprilije sa 256 bodova, dok je Markez drugi sa 237.
Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 13. avgusta za Veliku nagradu San Marina i Riminija na stazi Mizano.
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