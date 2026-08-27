Dao je evrogol Partizanu, sada potpisao za Vojvodinu!
Doskorašnji defanzivac Surduličana karijeru nastavlja na "Karađorđu".
Dosadašnji fudbaler Radnika iz Surdulice Mateja Gašić potpisao je ugovor sa Vojvodinom do leta 2030. godine, saopštio je danas novosadski klub.
Gašić je za Radnik igrao prethodne tri sezone, ostao je upamćen po evrogolu protiv Partizana u Humskoj. Pogledajte kako je to izgledalo:
"Gašić je rođen 16. februara 2003. godine u Beogradu, prošao je sve mlađe kategorije Rada, stigao je do prvog tima, čiji je postao i kapiten. Leta 2023. godine prešao je u Radnik, za koji je odigrao 108 mečeva uz učinak od tri gola i 13 asistencija. Fudbalski klub Vojvodina želi Gašiću mnogo sreće i uspeha u dresu 'stare dame'", stoji u saopštenju Novosađana.
Fudbaleri Vojvodine se nalaze na drugom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 12 bodova.
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