RUSI UDARILI NA IZMAIL: Meta bio brod sa vojnom opremom i rezervoari goriva za ukrajinsku vojsku
RUSKE trupe napale su danas brod za vojni teret koji je isporučio vojnu opremu Ukrajini i tri rezervoara za gorivo koje koristi ukrajinska vojska u luci Izmail u Odeskoj oblasti, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane.
- Tokom celog dana ruske oružane snage su napadale ukrajinske mornaričke brodove i lučku infrastrukturu ukrajinske vojske. Borbeni dronovi pogodili su u luci Izmail u Odeskoj oblasti brod za rasute terete koji je isporučio vojni teret u Ukrajinu, tri rezervoara za gorivo namenjena ukrajinskim oružanim snagama i lučku infrastrukturu koja se koristi za istovar vojnog tereta- navodi se u saopštenju, prenosi agencija TASS.
Ranije danas ukrajinski mediji su preneli da su u Izmailu odjeknule ekplozije i da su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost.
(Tanjug)
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