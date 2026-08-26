RUSI UDARILI NA IZMAIL: Meta bio brod sa vojnom opremom i rezervoari goriva za ukrajinsku vojsku

RUSKE trupe napale su danas brod za vojni teret koji je isporučio vojnu opremu Ukrajini i tri rezervoara za gorivo koje koristi ukrajinska vojska u luci Izmail u Odeskoj oblasti, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Tokom celog dana ruske oružane snage su napadale ukrajinske mornaričke brodove i lučku infrastrukturu ukrajinske vojske. Borbeni dronovi pogodili su u luci Izmail u Odeskoj oblasti brod za rasute terete koji je isporučio vojni teret u Ukrajinu, tri rezervoara za gorivo namenjena ukrajinskim oružanim snagama i lučku infrastrukturu koja se koristi za istovar vojnog tereta- navodi se u saopštenju, prenosi agencija TASS.

Ranije danas ukrajinski mediji su preneli da su u Izmailu odjeknule ekplozije i da su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost.

(Tanjug)