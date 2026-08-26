Svet

RUSI UDARILI NA IZMAIL: Meta bio brod sa vojnom opremom i rezervoari goriva za ukrajinsku vojsku

D.D.

26. 08. 2026. u 20:53

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RUSKE trupe napale su danas brod za vojni teret koji je isporučio vojnu opremu Ukrajini i tri rezervoara za gorivo koje koristi ukrajinska vojska u luci Izmail u Odeskoj oblasti, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane.

РУСИ УДАРИЛИ НА ИЗМАИЛ: Мета био брод са војном опремом и резервоари горива за украјинску војску

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Tokom celog dana ruske oružane snage su napadale ukrajinske mornaričke brodove i lučku infrastrukturu ukrajinske vojske. Borbeni dronovi pogodili su u luci Izmail u Odeskoj oblasti brod za rasute terete koji je isporučio vojni teret u Ukrajinu, tri rezervoara za gorivo namenjena ukrajinskim oružanim snagama i lučku infrastrukturu koja se koristi za istovar vojnog tereta- navodi se u saopštenju, prenosi agencija TASS.

Ranije danas ukrajinski mediji su preneli da su u Izmailu odjeknule ekplozije i da su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost.

(Tanjug)

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