BRAVO! Andrej Barna osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu!
Srpski plivač Andrej Barna osvojio srebrnu medalju u trci na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu.
Barna je vremenom 21,37s oborio državni rekord u disciplini 50 metara slobodno.
Andrej je otplivao fantastično, ali je Ukrajinac Nikita Šeremet (21,13s) bio nedodirljiv ove večeri.
Srebro je sa Barnom "podelio" Jegor Kornejev, dok je dvostruki olimpijski šampion Kristof Milak završio kao četvrti.
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