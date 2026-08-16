Košarka

NOVO POJAČANJE CRNO-BELIH: Otkriveno koliko će Itan Tompson zaraditi u Partizanu za dve godine ugovora

Filip Milošević

16. 08. 2026. u 18:26

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Otkrivena je zarada novog košarkaša Partizana, Itana Tompsona.

НОВО ПОЈАЧАЊЕ ЦРНО-БЕЛИХ: Откривено колико ће Итан Томпсон зарадити у Партизану за две године уговора

Foto: Jordan Bank / Getty images / Profimedia

Portal Telesport prenosi da će Itan Tompson za vreme prve godine zaraditi 800.000 evra, dok će u drugoj imati platu od 950.000 evra. Reč je o fiksnom, dvogodišnjem ugovoru.

Podsetimo, on i Karlik Džons su već zajedno igrali u NBA ligi, što može dosta da znači crno-belima pošto već imaju zajedničkog iskustva.

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