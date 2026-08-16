NOVO POJAČANJE CRNO-BELIH: Otkriveno koliko će Itan Tompson zaraditi u Partizanu za dve godine ugovora
Otkrivena je zarada novog košarkaša Partizana, Itana Tompsona.
Portal Telesport prenosi da će Itan Tompson za vreme prve godine zaraditi 800.000 evra, dok će u drugoj imati platu od 950.000 evra. Reč je o fiksnom, dvogodišnjem ugovoru.
Podsetimo, on i Karlik Džons su već zajedno igrali u NBA ligi, što može dosta da znači crno-belima pošto već imaju zajedničkog iskustva.
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