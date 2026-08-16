SPREMA SE NOVI SPEKTAKL! Beograd ponovo dočekuje najbolje UFC borce!

Najpoznatija borilačka organizacija na svetu UFC, vraća se u Beograd i u 2027. godini, a dogovor je postignut na događaju u Filadelfiji.

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Prestonica Srbije je bila domaćin UFC događaja 1. avgusta, kada je publika u Beogradskoj areni mogla da prisustvuje sjajnim borbama, ali to neće biti jedini put.

Kako prenose pojedini srpski mediji, dogovor je postignut sa Dejnom Vajtom, predsednikom UFC-a, o povratku najbolje borilačke organizacije u Beograd. Očekuje se da bi sledeći UFC događaj u Srbiji mogao biti održan 2027. godine, možda u isto vreme kao i ove godine.

Naime, kako javlja "Kurir", Dejna Vajt je lično pozvao Darka Glišića i Luku Nikolića u Filadelfiju, gde je bio održan UFC 331.

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Tamo su bili održani sastanci na kojima je odlučeno da se UFC vraća u Srbiju, već u 2027 godini. Precizan datum još uvek nije određen, ali se spekuliše da bi UFC događaj mogao biti održan u isto doba godine kao što je to bio slučaj i ove, negde oko avgusta.

Tako je za UFC spektakl u Filadelfiji imao i lični poziv Islama Mahačeva da bude i njegov gost... O kakvom prijateljstvu se radi najbolje govori podatak da su na dan veliki Islamove borbe - bili na ručku.

Možda čak i Mahačeva vidimo u avgustu u Beogradu...

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