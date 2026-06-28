OVO ĆE DA SPASAVA ŽIVOTE: Vučić posetio mobilnu ambulantu u Senjskom rudniku (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je sa narodom u Senjskom rudniku. Tamo je stigla mobilna ambulanta vrlo značajna za meštane.

Foto: Novosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je s narodom u Senjskom rudniku, kojem se zahvalio na strpljivosti i istrajnosti, ali i tome šta rade za Srbiju.

- Drago mi je da vas vidim. Ako bude trebalo da ću vam donaciju iz stranke. Daćemo vam donaciju, ako proces, Lončare, molim te vidi, ako proces bude presložen. Hvala vam što ste brinuli i o drugim ljudima - kaže Vučić.

Foto: Novosti Mobilna ambulanta

Predsednik jerazgovarao sa građanima, koji su velikom broju prilazili da se slikaju i pohvale napredak Srbije. Oni koji imaju neke poteškoće i pitanja, predsednik je pomno saslušao.

- Sve najbolje vam želim, ambulanta će dolaziti češće, na svake dve nedelje - poručio je predsednik okupljenim građanima.

Vučić je zatim sam ušao u ambulantu kako bi proverio kako ona izgleda i da li je sve u redu.

- Super je unutra, videli ste kako izgleda. Morali smo ovo mnogo ranije. Srećan sam kad sam video kako ova ambulanta izgleda. Neću još dugo da budem srećan, jer moram da tražim nove izazove za ljude. Ovo ide u još 15 gradova i opština i nabavišemo još 45 odjednom. Sutra u 18 sati mnogo novih stvari ću saopštiti za građane - istakao je Vučić.