SKUPE GREŠKE "ORLOVA": Odbojkaši na turniru Lige nacija u Orleanu izgubili od domaćina. Francuske - 0:3

„ORLOVI“ nisu iznenadili „galske petlove“. Odbojkaši su u svom trećem meču na turniru Lige nacija u Orleanu izgubili od domaćina, Francuske – 0:3 (23:25, 16:25, 22:25). Aleksandar Nedeljković i drugovi danas (20.30) se sastaju sa veoma jakom selekcijom SAD, koja je sinoć izgubili od Japana – 2:3.

foto milos vukadinovic

Naši bez povređenog korektora Veljka Mašulovića i sjajnog primača Lazara Marinovića, koji je posle meča sa Kubom napustio ekipu kako bi juče rekao sudbonosno da svojoj izabranici, pružili su solidan otpor favorizovan domaćinu. „Orlovi“ su bili veoma borbeni, uporni, odvažni, ali su previše grešili, naročito na servisu, da bi iznenadili dvostruke uzastopne olimpijske pobednike.

Francuzi su od početka krenuli silovito, servisima i napadom nametnuli su svoj ritam, dominirali do 15:10 kada se Srbi bude i na servis Batka hvataju priključak – 14:15. Uspeli su naši u finišu da izjednače na 21:21, ali u presudnim trenucima domaćini su bili sigurniji i odlučniji.

U drugom setu „trikolori“ su preslišali naši. Izvanredno su servirali, napadali, ali su im pomogli i Srbi, koji su im poklonili čak 12 poena. Naši su bili nemoćni, jedino su koliko, toliko domaćinu parirali na bloku.

I u trećem činu domaćin je krenuo silovito, poveo sa 8:4. Međutim, našima nije padalo na pamet da se predaju uzvratili su serijom 3:0, primakli se na 7:8 i učinili set neizvesnim. Nekoliko puta su uspeli da izjednače, ali u ključnim trenucima pravili su greške i omogućili domaćinu da sačuva prednost do kraja seta.

Vrlo teška utakmica. U prvom i trećem setu smo uzvratili udarac i to je pozitvno sa meča. Borili smo se do kraja, učinićemo sve da u nedelju iznenadimo SAD – istakao je Vuk Kulpinac.

FRANCUSKA - SRBIJA 3:0

DVORANA u Orleanu. Gledalaca: 10.000. Sudije: Valentar (Slovenija) i Karbahal (Urugvaj).

FRANCUSKA: Tizi-Onolu, Brizard 1, Boje 10, Eno 12, Klevano 9, Diez (libero), Giju, Ic 6, Ijegbekado, Manjon 2, Ranon (libero), Rosi, Leon 1, Pužol. Peoni – napad: 31, blok: 7, servis: 3, greške rivala: 34 (24 iz servisa).

SRBIJA: Negić (libero), Ristić (libero), Batak 4, Perić 4, Nemanja Mašulović, Stefanović 5, Brborić 6, Todorović, Veljko Mašulović, Kulpinac 12, Kokeza, Nedeljković 6, Šoša 6. Poeni – napad:34, blok: 7, servis: 3, greške rivala: 18 (13 iz servisa).

Setovi: 25:23, 25:16, 25:22

Raspored

Sreda – 24.jun

Srbija – Japan 1:3

Petak – 26.jun

Srbija – Kuba 3:1

Subota – 27.jun

Francuska – Srbija 3:0

Nedelja – 28.jun

Srbija - SAD