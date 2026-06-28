Politika

NEZAPAMĆEN TEROR KURTIJEVE POLICIJE NA GAZIMESTANU: Uhapsili dvadesetak Srba, a među njima decu (FOTO/VIDEO)

Д. Зечевић

28. 06. 2026. u 15:09

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KURTIJEVA policija uhapsila je dvadesetak Srba, uključujući i decu, na Gazivemstanu i to na Vidovdan.

НЕЗАПАМЋЕН ТЕРОР КУРТИЈЕВЕ ПОЛИЦИЈЕ НА ГАЗИМЕСТАНУ: Ухапсили двадесетак Срба, а међу њима децу (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: D, Zečević

Kordon takozvane policije Kosova sačekao je Srbe ispred spomen obeležja na Gazimestanu, nakon čega je usledio teror. 

Kako "Novosti" saznaju, kurtijevi batinaši su na silu gurali srpski narod na jednu malu kapiju nakon čega su ih strpali u maricu.

Foto: Фото: Д. Зечевић

POGLEDAJ GALERIJU

Među uhapšenima nalazilo se nekoliko dece, kao i roditelja sa mališanima. 

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