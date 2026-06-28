NEZAPAMĆEN TEROR KURTIJEVE POLICIJE NA GAZIMESTANU: Uhapsili dvadesetak Srba, a među njima decu (FOTO/VIDEO)

KURTIJEVA policija uhapsila je dvadesetak Srba, uključujući i decu, na Gazivemstanu i to na Vidovdan.

Foto: D, Zečević

Kordon takozvane policije Kosova sačekao je Srbe ispred spomen obeležja na Gazimestanu, nakon čega je usledio teror.

Kako "Novosti" saznaju, kurtijevi batinaši su na silu gurali srpski narod na jednu malu kapiju nakon čega su ih strpali u maricu.

Među uhapšenima nalazilo se nekoliko dece, kao i roditelja sa mališanima.