SRBIJA, SRPSKA I CRNA GORA U RAVANICI: Srpski svet se slio u Lazarevu zadužbinu
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević, predsednik SNSD Milorad Dodik, srpska predstavnica u Predsedništvu BiH Željka Cvijanović, predsednik Nove srpske demokratije Milan Knežević, ministarke Adrijana Mesarović i Milica Đurđević Stamenkovski kao i mnogi drugi zvaničnici nalaze se u manastiru Ravanica.
Oni su obišli kompleks manastira, prepun događajima i elementima koji nas vezuju za slavni srpski srednji vek. U vreme kneza Lazara i ostalih naših velikih vladara.
U kompleksu je mnogo ljudi, a svuda su izloženi predmeti iz srednjeg veka - od oklopa srpskih vitezova, naoružanja, odeće itd.
Preporučujemo
PRAVIMO VELIKO NARODNO SABRANjE: Vučević pozvao ljude da sutra dođu na skup u Beograd
26. 06. 2026. u 09:12
HIT SNIMAK: "Dođite da vidite kako Siniša igra Moravac" (VIDEO)
25. 06. 2026. u 11:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)