Politika

SRBIJA, SRPSKA I CRNA GORA U RAVANICI: Srpski svet se slio u Lazarevu zadužbinu

В.Н.

28. 06. 2026. u 14:49

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PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević, predsednik SNSD Milorad Dodik, srpska predstavnica u Predsedništvu BiH Željka Cvijanović, predsednik Nove srpske demokratije Milan Knežević, ministarke Adrijana Mesarović i Milica Đurđević Stamenkovski kao i mnogi drugi zvaničnici nalaze se u manastiru Ravanica.

СРБИЈА, СРПСКА И ЦРНА ГОРА У РАВАНИЦИ: Српски свет се слио у Лазареву задужбину

FOTO: Novosti

Oni su obišli kompleks manastira, prepun događajima i elementima koji nas vezuju za slavni srpski srednji vek. U vreme kneza Lazara i ostalih naših velikih vladara. 

Српски званичници у манастиру РаваницаFoto: ФОТО: Novosti

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U kompleksu je mnogo ljudi, a svuda su izloženi predmeti iz srednjeg veka - od oklopa srpskih vitezova, naoružanja, odeće itd. 

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