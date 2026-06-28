SRBIJA, SRPSKA I CRNA GORA U RAVANICI: Srpski svet se slio u Lazarevu zadužbinu

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević, predsednik SNSD Milorad Dodik, srpska predstavnica u Predsedništvu BiH Željka Cvijanović, predsednik Nove srpske demokratije Milan Knežević, ministarke Adrijana Mesarović i Milica Đurđević Stamenkovski kao i mnogi drugi zvaničnici nalaze se u manastiru Ravanica.

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Oni su obišli kompleks manastira, prepun događajima i elementima koji nas vezuju za slavni srpski srednji vek. U vreme kneza Lazara i ostalih naših velikih vladara.

U kompleksu je mnogo ljudi, a svuda su izloženi predmeti iz srednjeg veka - od oklopa srpskih vitezova, naoružanja, odeće itd.