BRNABIĆ: Najvažnija poruka Vučića - ujedinjena Srbija

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je da je za nju najvažnija poruka predsednika Aleksandra Vučića na skupu ispred Doma Narodne skupštine da želi slobodnu i ujedinjenu Srbiju.

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-Najvažnija predsednikova rečenica: "Hoću slobodnu ujedinjenu Srbiju. Nekoliko puta je podvlačio i ponavljao - zajedno, jedinstveni, ujedinjeni možemo sve. I ja se apsolutno slažem sa tim. To je meni najvažnija poruka skupa, rekla je Brnabić na TV Prva.

Ona je navela da su takođe važne još dve poruka, a jedna od njih je da su ljudi najvažniji.

-To je pre svega, čini mi se, poruka funkcionerima, i trenutnim i nekim budućim funkcionerima. Vreme bahatosti je prošlo. Na scenu moraju da stupe ljudi kojima su građani na prvom mestu. Otvoreni da ih čuju, da ih slušaju, da razgovaraju sa njima. Dakle, ljudi su najvažniji, rekla je Brnabić.

Kao treću važnu poruku je navela – budućnost.

-Mi moramo da gledamo u budućnost. Celokupan skup, sa svim tim elementima dolaska, prolaska kroz Beograd, odlaska, pokazao je, u stvari, da ljudi ne žele nasilje, da ne žele mržnju. Mislim da je taj napor Aleksandra Vučića da 150, sada već 156 puta, pozove blokadere na dijalog, na koji se oni, nažalost, ni dan-danas nisu odazvali, iako trče da se vide apsolutno sa svakim strancem koji ih pozove, ali nisu se do sada videli sa svojim predsednikom, da ipak ta poruka dopire do tih ljudi, rekla je ona.

Brnabić je kazala da je naziv buduće liste "Ujedinjena Srbija" fenomenalan i da to ne znači da svimisle ista već da nema mržnje i podele i da dijaloga mora da bude.

(Tanjug)