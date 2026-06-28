Fudbal

uživoPRENOS, ALŽIR - AUSTRIJA: Borba za drugo mesto u grupi!

Filip Milošević

28. 06. 2026. u 03:00 >> 01:26

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Fudbaleri Austrije i Alžira odigraće meč 3. kola grupe J sa početkom od 04.00.

ПРЕНОС, АЛЖИР - АУСТРИЈА: Борба за друго место у групи!

Carlos Zepeda / imago sportfotodienst / Profimedia

UOČI MEČA:

Meč odlučuje direktno u borbi za drugo mesto. Bod odgovara i jednima i drugima, jer bi najverovatnije onda i trećeplasirani tim prošao dalje, ali sigurno da obe ekipe imaju svoju računicu i da neće ići na "0:0''.

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