ŠPANAC ŠOKIRAO JAVNOST: Evo šta će da istetovira ukoliko "furija" osvoji Svetsko prvenstvo

Reprezentativac Španije Mark Kukurelja privukao je veliku pažnju javnosti izjavom pred početak Svetskog prvenstva za "crvenu furiju".

FOTO: Noelia Ortiz / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

On je, naime, poručio da će istetovirati lik selektora Luisa de la Fuentea ukoliko "crvena furija" osvoji titulu prvaka sveta.

Španija je prema kladionicama prvi favorit za titulu i pokušaže da ponovi uspeh iz 2010. godine, kada je u Južnoj Africi prvi put u istoriji osvojila Mundijal.

Gostujući u emisiji "El Partidazo de cope“", Kukurelja je otkrio na kakav je potez spreman ukoliko Španija 19. jula podigne pehar namenjen svetskom šampionu.

- Mislim da ću uraditi tetovažu lica selektora Luisa de la Fuentea. Biće to svakako na bicepsu, jer je i pehar sa Mundijala veći i važniji od onog sa EURO. Potpisujem unapred tako nešto - rekao je Kukurelja.

Podsetimo, nakon što je Španija osvojila Evropsko prvenstvo pre dve godine, levi bek je ofarbao svoju prepoznatljivu kovrdžavu kosu u crveno.

⁉️ ¿Qué selección es mejor: la España del 2010 o la del 2026?



🇪🇸 @cucurella3, en @partidazocope



😅 "Tengo que defender a mi equipo, pero son muy buenos"



🌟 "De la de 2010, 7 u 8 son leyendas del fútbol"



⚔️ "Les plantaríamos cara, pero costaría"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/XndTst5s9C — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 11, 2026

Kukurelja je istakao da u reprezentaciji vlada odlična atmosfera i da je prilagođavanje u nacionalnom timu veoma lako. Posebno je pohvalio mladog Lamina Jamala, za kojeg smatra da pokazuje izuzetnu zrelost uprkos godinama.

- Primetio sam da je nekako smireniji, ponaša se baš kao zreo čovek. Znam da je morao kao jako mlad da se nosi sa mnogo toga i činio je to zaista dobro. Nisam siguran da bih ja mogao tako nešto u njegovim godinama - izjavio je Kukurelja.

Uporedio je sadašnju generaciju sa onom iz 2010.

- U tom timu iz 2010. je barem sedam ili osam fudbalskih legendi. Ipak, verujem da bismo ih makar malo namučili, mada bi bilo zaista teško - zaključio je španski reprezentativac.

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