ŠPANAC ŠOKIRAO JAVNOST: Evo šta će da istetovira ukoliko "furija" osvoji Svetsko prvenstvo
Reprezentativac Španije Mark Kukurelja privukao je veliku pažnju javnosti izjavom pred početak Svetskog prvenstva za "crvenu furiju".
On je, naime, poručio da će istetovirati lik selektora Luisa de la Fuentea ukoliko "crvena furija" osvoji titulu prvaka sveta.
Španija je prema kladionicama prvi favorit za titulu i pokušaže da ponovi uspeh iz 2010. godine, kada je u Južnoj Africi prvi put u istoriji osvojila Mundijal.
Gostujući u emisiji "El Partidazo de cope“", Kukurelja je otkrio na kakav je potez spreman ukoliko Španija 19. jula podigne pehar namenjen svetskom šampionu.
- Mislim da ću uraditi tetovažu lica selektora Luisa de la Fuentea. Biće to svakako na bicepsu, jer je i pehar sa Mundijala veći i važniji od onog sa EURO. Potpisujem unapred tako nešto - rekao je Kukurelja.
Podsetimo, nakon što je Španija osvojila Evropsko prvenstvo pre dve godine, levi bek je ofarbao svoju prepoznatljivu kovrdžavu kosu u crveno.
Kukurelja je istakao da u reprezentaciji vlada odlična atmosfera i da je prilagođavanje u nacionalnom timu veoma lako. Posebno je pohvalio mladog Lamina Jamala, za kojeg smatra da pokazuje izuzetnu zrelost uprkos godinama.
- Primetio sam da je nekako smireniji, ponaša se baš kao zreo čovek. Znam da je morao kao jako mlad da se nosi sa mnogo toga i činio je to zaista dobro. Nisam siguran da bih ja mogao tako nešto u njegovim godinama - izjavio je Kukurelja.
Uporedio je sadašnju generaciju sa onom iz 2010.
- U tom timu iz 2010. je barem sedam ili osam fudbalskih legendi. Ipak, verujem da bismo ih makar malo namučili, mada bi bilo zaista teško - zaključio je španski reprezentativac.
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