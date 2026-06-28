RADE BOGDANOVIĆ PONOVO GRMI: "Nismo na pijaci"! Evo šta je razlog nezadovoljstva!
Nekadašnji reprezentativac vidno nezadovoljan ovogodišnjim Svetskim prvenstvom u fudbalu.
Komentarišući prvi duel šesnaestine finala Svetskog prvenstva, izmeđ u Južne Afrike i Kanade, koji je trebalo da počne u Los Anđelesu, bivši fudbaler i analitičar RTS osvrnuo se i na dosadašnji tok Mundijala.
Njemu se nije dopalo što je bilo previše kalkulacija tokom poslednjeg kola i što se sve zakomplikovalo zbog sistema sa trećeplasiranim ekipama. Naglašava da je to "jad i beda" od sistema takmičenja.
- Za mene nema iznenađenja, jedva sam čekao da se završi grupna faza. Realno, ovaj, mislim da je ovo takmičenje u grupnoj fazi donelo, kako da kažem, juče i prekjuče, da je to pokazalo svu jad i bedu sistema takmičenja. Mislim da su neke jučerašnje utakmice odigrane, a da su ostali jako loši utisci i gorak utisak u ustima.
Nije štedeo Bogdanović oštre reči, pa je nastavio u dahu:
- Na Svetskom prvenstvu ne sme da bude toliko kalkulacija, juče je lopta pocrvenela i zaplakala, a danas je progovorila. Ne smete da kalkulišete kao da ste na pijaci.
Posebno su mu bile čudne scene sa meča Alžir - Austrija.
- Kada je bilo da treća ekipa ide dalje? Dobro je za fudbal da ih ima dosta, ali četiri ekipe od osam trećeplasiranih su iz Afrike. Jučerašnje scene kada igrač postiže gol, mučenik šutnuo desnom, a nije njegova noga. Igrači mu govore šta uradi... Sve je nekako jako čudno. To su kalkulacije, koje ne treba da budu.
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