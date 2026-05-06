TUGA: Preminuo legendarni Vladimir Cvetković

Vladimir Cvetković, legendarni košarkaš Crvene zvezde i čuveni generalni sekretar fudbalskog kluba sa Marakane, preminuo je u 84. godini na Đurđevdan.

Foto: ATA images / A. K.

Cvetković važi za jednog od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde, bio je reprezentativac Jugoslavije. Za nacionalni tim nastupio je 149 puta.

U karijeri je osvojio četiri srebrne medalje, na Svetskom prvenstvu 1963. i 1967. godine, na Olimpijskim igrama 1968. i Evropskom prvenstvu godinu danaa kasnije.

Ostvario je 293 nastupa za tim Crvene zvezde. Postigao je 6006 poena i nalazi se na drugom mestu liste strelaca. Sa Crvenom zvezdom je osvojio dve šampionske titule i jedan kup. Najbolji strelac bio je Zvezde devet puta, najbolji strelac u kupu – tri puta.

Kao generalni sekretar FK Crvena zvezda, zajedno sa Draganom Džajićem, bio je najzaslužniji za okupljanje ekipe koja je postala šampion Evrope i sveta.

