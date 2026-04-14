Oborio svetski rekord Juseina Bolta! Ima samo 18 godina i upravo je zapanjio ceo svet kako trči (VIDEO)

14. 04. 2026. u 13:15

Niko nikada nije trčao kao Jusein Bolt. Ali, najbrži sprinter svih vremena možda dobija atletskog naslednika.

Оборио светски рекорд Јусеина Болта! Има само 18 година и управо је запањио цео свет како трчи (ВИДЕО)

Na to su mnogi pomislili kada su pretprošle jeseni videli trku na atletskom šampionatu Kvinslenda, u Australiji, čiji je snimak vrlo brzo "obišao svet.

Jer, na tom snimku se videlo kako jedan dečačić ostavlja konkurenciju daleko, daleko iza sebe u sprintu i vrlo, vrlo podseća na Bolta.

Sada, taj isti momak, koji je "odrastao" i ima "celih" 18 godina, ponovo je ostavio sve bez daha.

Gut Gut, ili kako ga u Australiji zovu Gaut Gaut (roditelji su mu iz Sudana, a on je na svet upravo došao u "zemlji kengura") zapanjio je planetu brzinom.

Pretprošle sezone je postavio novi australijski rekord za juniore na 200 metara. Sada je postavio novi svetski rekord u juniorskoj konkurenciji.

Sada već davne 2004. Bolt je 200 metara pretrčao za 19,93 sekundi, čime je postavio najbolji rezultat svih vremena za atletičare do 20 godina starosti.

A, junak ove priče je u finalu šampionata Australije - pretrčao pomenutu distancu za nestvarnih 19,67 sekundi, čime je za čak 26 stotinki oborio Bolotov rekord

Evo i video snimka te čudesne pobede:

Bolt i dalje drži seniorski svetski rekord na 200 metara rezultatom 19,19 sekundi.

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

VEČERAS nas očekuje sjajna utakmica na "Metropolitanu" gde će se od 21.00 u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona sastati Atletiko Madrid i Barselona. "Jorgandžije" imaju dva gola prednosti, ali protiv Flikove čete to može veoma brzo da "nestane" i trebali bi da gledamo pravi fudbalski spektakl u šestom ovosezonskom obračunu španskih giganata.

14. 04. 2026. u 11:26

