Oborio svetski rekord Juseina Bolta! Ima samo 18 godina i upravo je zapanjio ceo svet kako trči (VIDEO)
Niko nikada nije trčao kao Jusein Bolt. Ali, najbrži sprinter svih vremena možda dobija atletskog naslednika.
Na to su mnogi pomislili kada su pretprošle jeseni videli trku na atletskom šampionatu Kvinslenda, u Australiji, čiji je snimak vrlo brzo "obišao svet.
Jer, na tom snimku se videlo kako jedan dečačić ostavlja konkurenciju daleko, daleko iza sebe u sprintu i vrlo, vrlo podseća na Bolta.
Sada, taj isti momak, koji je "odrastao" i ima "celih" 18 godina, ponovo je ostavio sve bez daha.
Gut Gut, ili kako ga u Australiji zovu Gaut Gaut (roditelji su mu iz Sudana, a on je na svet upravo došao u "zemlji kengura") zapanjio je planetu brzinom.
Pretprošle sezone je postavio novi australijski rekord za juniore na 200 metara. Sada je postavio novi svetski rekord u juniorskoj konkurenciji.
Sada već davne 2004. Bolt je 200 metara pretrčao za 19,93 sekundi, čime je postavio najbolji rezultat svih vremena za atletičare do 20 godina starosti.
A, junak ove priče je u finalu šampionata Australije - pretrčao pomenutu distancu za nestvarnih 19,67 sekundi, čime je za čak 26 stotinki oborio Bolotov rekord
Evo i video snimka te čudesne pobede:
Bolt i dalje drži seniorski svetski rekord na 200 metara rezultatom 19,19 sekundi.
