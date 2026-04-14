"BLOKADERI NIKADA NISU ČESTITALI" Vučić o izborima: Narodna volja će da se poštuje, gospoda čestitaju, videli ste Orbana

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, poručio je blokaderima da izborni rezultat mora biti prihvaćen, čak i ako poraz bude tesan.

Predsednik je, obraćajući se prisutnima i medijima na obeležavanju Dana Odreda vojne policije za specijalne namene "Kobre", govorio i o političkim protivnicima i blokaderima.

Vučić je istakao da deo opozicije unapred planira da ne prizna izbore ukoliko ih izgubi:

- Nikada nisu čestitali, gospoda čestita izbore, videli ste po Viktoru Orbanu. Nego oni (blokaderi) izgleda znaju da će teško da dobiju. Priznali ili ne, narodna volja će da se poštuje - istakao je Vučić.

Dodao je da je lično uvek čestitao izborne rezultate, čak i kada je razlika bila minimalna.

- Onaj ko to nije u stanju da kaže jednim nikada neće da bude u stanju. Svaki put kada smo gubili izbore i sa 0,3 odsto, ja sam čestitao i nije mi bilo teško ma kako da sam se u tom trenutku osećao - rekao je Vučić.

Predsednik je zatim optužio pojedine aktere da žele da oslabe državu kroz spoljne uticaje.

- I ako ste primetili u svemu tome, sve se zasniva šta će stranci da urade protiv ove zemlje. Oni traže da škole i bolnice u ovoj zemlji ne dobijaju novac. Oni traže da naše majke, da naša deca ne dobijaju novac za lečenje. Oni traže da ništa Srbija ne dobija - napomenuo je Vučić.

Na kraju je poručio da vlast neće tražiti spoljašnju podršku u političkoj borbi.

- Mi ne tražimo ni od kakvih stanaca ni pomoć ni podršku u političkoj borbi od onih koji misle drugačije. Mi mislimo da ih pobedimo radom, da ih pobedimo marljivošću planom i programom i ja mislim da to pravi ogromnu razliku između nas i njih - kazao je Vučić.

