UBIJEN SIN ESTRADNOG MENADŽERA U SARAJEVU: Telo pronađeno ispred zgrade
U SARAJEVU je juče ubijen Adnan, sin muzičkog menadžera i producenta Ruždije Metanovića.
Kako prenosi Avaz, sve se dogodilo u naselju Dobrinja. Prema njihovim saznanjima iz MUP-a KS, građani su sumnjali da je reč o samoubistvu, s obzirom da je telo pronađeno ispred zgrade i da je delovalo kao da je skočio sa nje.
Kasnije su zbog ubistva uhapšene tri osobe i to N.P. (1999), A.Š. (2000) i D.Ć. (1993), sve tri iz Sarajeva.
Podsećamo, Ruždija Metanović je preminuo 2015. godine, a sarađivao je sa Tifom.
Ko je Ruždija Metanović?
Poznati estradni menadžer, preminuo je 2015. godine nakon borbe sa opakom bolešću, a iza sebe ima puno organiziranih koncerata. Sarađivao je sa brojnim imenima sa bh. estrade. Bio je urednik muzičkih programa u kultnom Domu mladih. Pomogao je mnogim sada poznatim imenima da se afirmiraju.
Metanović je rođen 1953. godine u Nikšiću.
