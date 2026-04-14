Politika

BRNABIĆEVA SAZVALA SEDNICU SKUPŠTINE SRBIJE: Na dnevnom redu predlog opozicije za glasanje o nepoverenju vladi

Танјуг

14. 04. 2026. u 12:46

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za sutra vanrednu sednicu skupštine na čijem je dnevnom redu Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su podnela 62 narodna poslanika iz reda opozicionih stranaka.

БРНАБИЋЕВА САЗВАЛА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ: На дневном реду предлог опозиције за гласање о неповерењу влади

FOTO TANJUG/NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ/

Predlog su podneli poslanici Narodnog pokreta Srbije, Stranke slobode i pravde, SRCE, Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović, Ekološkog ustanka i samostalni poslanik Miloljub Albijanić.

Razlog zbog koga traže glasanje o nepoverenju vladi, kako se navodi u obrazloženju, je postojanje osnovane sumnja u, kako tvrde, umešanost pojedinih članova vlade u slučaj Generalštab, kao i nepreduzimanje nijednog akta tim povodom od strane predsednika vlade.

Sednica će početi u 11.00 sati.

