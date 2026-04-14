BRNABIĆEVA SAZVALA SEDNICU SKUPŠTINE SRBIJE: Na dnevnom redu predlog opozicije za glasanje o nepoverenju vladi

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za sutra vanrednu sednicu skupštine na čijem je dnevnom redu Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su podnela 62 narodna poslanika iz reda opozicionih stranaka.

Predlog su podneli poslanici Narodnog pokreta Srbije, Stranke slobode i pravde, SRCE, Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović, Ekološkog ustanka i samostalni poslanik Miloljub Albijanić.

Razlog zbog koga traže glasanje o nepoverenju vladi, kako se navodi u obrazloženju, je postojanje osnovane sumnja u, kako tvrde, umešanost pojedinih članova vlade u slučaj Generalštab, kao i nepreduzimanje nijednog akta tim povodom od strane predsednika vlade.

Sednica će početi u 11.00 sati.

BONUS VIDEO: NARODE, OVO GLEDAJ I SVE ĆE TI BITI JASNO: Blokaderi otišli u Berlin po naređenja!