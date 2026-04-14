VANSTRANAČKI OPOZICIONARI

JEDAN kroki portret nekolicine istaknutih opozicionara u Srbiji visokog obrazovanja, ali različitih zanimanja.

Uvek kada se u Srbiji povede bilo kakva polemika o demokratiji često se preskoče Zapadno-evropske zemlje i pomenu SAD.

Pa da vidimo da li bi ovakvi oponenti vlasti, koji otvoreno podržavaju nasilje prema neistomišljenicima, uz želju da se na vlast dođe silom na ulici, koji sprovode ideologiju i smernice stranih mentora, gledajući da se oslabi ekonomska moć Srbije, pa ugrozi i njen teritorijalni integritet, mogli da funkcionišu u SAD.

Uzmimo za primer čuvenu jugoslovensku i srpsku glumicu Svetlanu Bojković. Obrazovana je na državnom fakultetu o trošku društva, praktično svu svoju umetničku karijeru u pozorištu, tv i filmu ostvarivala je uz pomoć i finansiranje države, koje su se menjale, ali je glumica uspešno obavljala svoj posao i izgradila zavidnu glumačku karijeru. Zadnji suprug uvažene gospođe Bojković je bio srpski diplomata, i to Ambasador, imenovan od sadašnje vlasti.

Ne treba glumica Bojković da simpatiše sadašnju vlast, može joj biti i te kakva opozicija, ali šta se to u njoj promenilo? Šta je nateralo jednu glumicu, u godinama života za poštovanje, da sa toliko ostrašćenosti, do neprepoznatljivosti, na mitinzima blokaderske opozicije napada vlast i sve što je stvoreno u Srbiji, podržavajući pokušaj da se ista smeni na ulici....

Ona je glumica koju su barem voleli svi građani i to generacije, i pamtili njene uloge i likove koje je igrala. Sad u ovim godinama, kada se pojavi na protestnoj bini , lica izobličenog od neke iracionalne mržnje, mnogi je ne mogu prepoznati.

A kako je na primer u SAD, gde je sve privatno i retko koji glumac je završio akademiju, a nikako besplatnu državnu. U Americi glumci, i to svetski poznate veličine, većinom imaju neke svoje favorite na izborima, bilo za predsednika SAD, guvernera ili gradonačelnika. Često učestvuju u predizbornim programima i kampanjama, ali nikome od njih ne pada na pamet da podržava nasilje ili smenu bilo koga nasilnim putem. Svima njima je uvek na prvom mestu njihova država.

Svi mi ovde dobro znamo, da ne postupaju ovako, koje bi ih sankcije stigle, a karijere bi im bile jednostavno ugašene, jer ih niko ne bi želeo angažovati...

Gospođa Bojković je samo jedan primer u plejadi glumaca koji su svi svrstani u opozicioni blok, a prinadležnosti su im tesno vezane za državu koju žele da unište vaninstitucionalnim putem.

O poznatom glumcu i reditelju Draganu Blelogrliću je toliko pisano, i važi isto kao za gospođu Bojković, s tim da je on samo od ove vlasti, počev od 2012.godine za svoje projekte dobijao ogroman novac. Novac kroz razne institucije dobijao je kako on lično, tako i negova produkcija Kobra.

U toku 2025.godine kada je , kao jedan od tvoraca i potpisnika "Proglasa" protiv aktuelne vlasti, i vatreni protivnik svega što je srpsko, dobio od državnih institucija stotine hiljada evra. Normalno školovao se i završio FDU koji je državni fakultet.

Odakle sada u Bjelogrliću tolika mržnja, ne samo prema vlasti u Srbiji i njenom Predsedniku, nego generalo prema zemlji koja mu je sve dala!? Ne treba osporavati pravo bilo koga da bude opoziciono nastrojen, ali tolika mržnja da mora iz Zagreba da blati svoju otadžbinu i o njoj izmišlja brutalne laži, a posle ovoga može da se mirno vrati da živi i radi u Srbiji....

Svi oni mirno i bez smetnji žive i rade, i obavljaju svoj glumački poziv u zemlji za koju kažu da vlada jednoumlje, korupcija, represija, diktatura, a pogotovo diktatura njenog Predsednika Aleksandra Vučića....

Paradoksalno zar ne????

Da li se može zamisliti neki takav američki glumac ili reditelj, koji bi otišao da snimi film u Moskvi, i pri tom tamo govorio sve najgore o svojoj domovini, a posle se mirno vratio i nastavio da živi i radi u Americi???