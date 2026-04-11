Ostali sportovi

PONOVO U ELITI: Nezapamćeno slavlje - igraće se Superliga u ovom gradu!

Новости.онлине

11. 04. 2026. u 21:59

Posle samo godinu dana provedenih u Prvoj ligi, večeras se slavilo u novoj hali sportova kraj Ibra.

ПОНОВО У ЕЛИТИ: Незапамћено славље - играће се Суперлига у овом граду!

G.Šljivić

U poslednjem, 26. kolu Prve lige Srbije, kraljevački „musketari“ su pred svojim navijačima sa maksimalnih 3:0 (25:17, 25:18, 25:18) ubedljivo savladali Sloven iz Rume i izborili direktan plasman u društvo najboljih za zasluženo.

Usledilo je veliko slavlje i na parketu i na tribinima nove hale sportova kraj Ibra.

Ovu sezonu Kraljevčani su završili sa čak 22 pobede i samo četiri poraza.

Igračima sledi zasluženi odmor, dok je pred stručnim štabom i upravom kluba posle analiza završene, pravljenje planova i sklapanje tima za narednu sezonu.

PRVA LIGA SRBIJE, 26. kolo:

Rezultati: Ribnica-Sloven 3:0, Užice-Vranje 1903 2:3, Smederevo Carina - Mladenovac 2:3, Novi Sad - Kosovska Mitrovica 3:1, Spartak(Lj) - Partizan Bač 3:1, Novi Pazar - Dunav Volej, Klek Srbijašume - Laki Star.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Ostali sportovi

0 0

12. 04. 2026. u 10:00

Politika
Tenis
Fudbal
