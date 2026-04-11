PONOVO U ELITI: Nezapamćeno slavlje - igraće se Superliga u ovom gradu!
Posle samo godinu dana provedenih u Prvoj ligi, večeras se slavilo u novoj hali sportova kraj Ibra.
U poslednjem, 26. kolu Prve lige Srbije, kraljevački „musketari“ su pred svojim navijačima sa maksimalnih 3:0 (25:17, 25:18, 25:18) ubedljivo savladali Sloven iz Rume i izborili direktan plasman u društvo najboljih za zasluženo.
Usledilo je veliko slavlje i na parketu i na tribinima nove hale sportova kraj Ibra.
PRVA LIGA SRBIJE, 26. kolo:
Rezultati: Ribnica-Sloven 3:0, Užice-Vranje 1903 2:3, Smederevo Carina - Mladenovac 2:3, Novi Sad - Kosovska Mitrovica 3:1, Spartak(Lj) - Partizan Bač 3:1, Novi Pazar - Dunav Volej, Klek Srbijašume - Laki Star.
