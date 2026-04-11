ZAŠTO JE KRVNI PRITISAK VIŠI UJUTRU? Lekari daju odgovor

KRVNI pritisak je obično najviši ujutru, pa ako ga merite, korisno je uzeti merenja ujutru i uveče radi poređenja.

foto V Mitrić

Ne možete mnogo uticati na unutrašnji sat organizma, ali zdrav način života, balansirana ishrana i redovna fizička aktivnost, mogu pomoći da krvni pritisak ostane u sigurnom opsegu.

Krvni pritisak je obično viši ujutru zbog prirodnih fluktuacija koje utiču na cirkadijalni ritam organizma. Ovaj dnevni obrazac dostiže maksimum nekoliko sati nakon buđenja i ima tendenciju da se stabilizuje kako dan odmiče, ali neobično visoki nalazi mogu ukazivati na potencijalne kardiovaskularne rizike.

KAKO SE KRVNI PRITISAK MENjA OD NOĆI DO DANA

Krvni pritisak varira kod različitih osoba i menja se tokom dana. Aktivnost, vreme uzimanja lekova i opšte zdravlje utiču na ove promene. Krvni pritisak je obično najniži tokom sna, a raste kada se probudite.

Promene krvnog pritiska tokom dana uglavnom pokreće unutrašnji sat organizma, cirkadijalni ritam. On je povezan sa noćnim padom i jutarnjim porastom, a različiti delovi mozga, žlezde i hormoni mogu uticati na ove promene, piše Veri vel Helt.

Faktori zdravlja i načina života koji mogu uticati na obrazac krvnog pritiska uključuju:

Poremećaje sna

Rad u smenama

Vreme obroka

Cikluse svetlosti i tame

Povećanu upalu u organizmu

Abnormalne nivoe melatonina

Temperaturu okoline

Buku

Istraživanja pokazuju da vreme vežbanja i rano buđenje mogu uticati na krvni pritisak, ali ovi obrasci variraju kod ljudi.

KAKO JUTARNjA HIPERTENZIJA UTIČE NA ZDRAVLjE

Visok krvni pritisak je štetan u bilo koje vreme, međutim, postoje dokazi da ujutru može povećati rizik od srčanog udara ili moždanog udara.

Postoje i studije koje ukazuju da značajan pad krvnog pritiska noću može biti jači signal kardiovaskularnih problema nego jutarnji porast krvnog pritiska.

NAČIN ŽIVOTA

Svakodnevne navike mogu uticati na jutarnji krvni pritisak. Alkohol, poremećaji sna i aktivnost kasno noću mogu doprineti tome.

Ako imate jutarnju hipertenziju, pregledajte svoje navike. Obezbedite dovoljno sna i ograničite unos alkohola (i psihoaktivnih supstanci) kako biste pomogli u kontrolisanju visokog krvnog pritiska.

Pored hronične hipertenzije, postoje i druga stanja koja mogu povećati jutarnji krvni pritisak. Stanja koja zahtevaju lekove koji mogu izazvati skok krvnog pritiska su jedan faktor. Ipak, i bez lekova, određena stanja kao što je apneja u snu mogu povećati rizik od abnormalno visokog jutarnjeg krvnog pritiska.

FAKTORI RIZIKA ZA JUTARNjU HIPERTENZIJU

Više vrednosti jutarnjeg krvnog pritiska su obično normalne kod mladih i zdravih ljudi. Međutim, previsok jutarnji krvni pritisak povezan je sa značajnim zdravstvenim problemima, posebno kod starijih osoba.

Ako se jutarnji krvni pritisak povećava sa godinama ili se javlja uz druga hronična zdravstvena stanja, obratite se lekaru radi kontrole kardiovaskularnog zdravlja i prevencije hitnih stanja poput srčanog udara ili moždanog udara.

KOJI SIMPTOMI UKAZUJU NA VISOK KRVNI PRITISAK

Visok krvni pritisak se ponekad naziva tihi ubica, jer se može razviti bez primetnih simptoma.

Oni koji primete simptome, mogu osetiti:

Bol u grudima

Vrtoglavicu

Glavobolju

Kratak dah

Promene u vidu

U mnogim slučajevima, ovi simptomi se pojavljuju samo kod opasno visokih vrednosti krvnog pritiska. Ako imate ove simptome, možete biti u hipertenzivnoj krizi. U takvim slučajevima krvni pritisak može dostići 180/120 ili više. Potrebna je hitna medicinska pomoć kako bi se sprečili potencijalno fatalni događaji poput srčanog udara ili moždanog udara.

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE JUTARNjA HIPERTENZIJA

Ne mere svi redovno krvni pritisak kod kuće i možda nisu svesni da imaju hipertenziju. Većina ljudi se dijagnostikuje kroz redovne preglede kod svog lekara. Hipertenzija se postavlja ako su vrednosti krvnog pritiska povišene tokom više pregleda.

Ako lekar sumnja na fluktuacije krvnog pritiska ili na skokove u različito vreme dana, možda će vas zamoliti da redovno merite pritisak kod kuće.

OPCIJE LEČENjA

Visok krvni pritisak leči se kombinacijom dijete, promena načina života i lekova. Dijeta i promene načina života često su prvi izbor, posebno ako je krvni pritisak povišen, ali ne i opasno visok.

Ako je krvni pritisak već visok ili uzrokuje druge zdravstvene probleme, važno je dobiti brzo i efikasno lečenje.

Lekar može propisati jedan ili više lekova za snižavanje pritiska, ali lekovi treba da idu uz zdravu ishranu i promene načina života.

(rt.rs)

