Košarka

ŠOKANTNA SMENA! Iznenada uručili otkaz treneru!

Новости.онлине

11. 04. 2026. u 22:12

Kap prelila čašu.

ШОКАНТНА СМЕНА! Изненада уручили отказ тренеру!

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Efes je priredio veliko iznenađenje u 37. kolu Evrolige, savladavši Dubai u Emiratima.

Time je četa Jurice Golemca ostala na teoretskim šansama za plej-in, zbog čega je rukovodstvo ovog kluba odlučilo da se rastane sa slovenačkim trenerom.

Golemac je za kormilo Dubaija seo leta 2024. godine, kad je klub iz UAE i zvanično počeo da se takmiči u ABA ligi, da bi posle dobrih rezultata u prvoj sezoni zavredeo poverenje uprave da predvodi ekipu i u debitantskom učešću u Evroligi.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Međutim, pred finalne borbe za titulu u regionalnom takmičenju i kolo pre kraja uvodne faze Evrolige, Dubai se odlučio za šok terapiju.

Sastav iz Ujedinjenih Arapskih Emirata trenutno vodi tabeli Top 8 faze ABA lige sa učinkom 19-2 i izjednačena je sa drugoplasiranim Partizanom.

S druge strane, rundu pre kraja ligaške faze takmičenja u Evroligi je tek na 11. mestu, sa bilansom 19-18 i pobedom manje od Barselone koja je poslednja u plej-in zoni.

BONUS VIDEO: Doček Alekse Avramovića, Marka Marinovića i Feđe Sretenovića na trgu u Čačku 

 

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

PODRŠKA SPORTISTIMA NA PUTU KA POBEDAMA: Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević u Vaskršnjem intervjuu za Večernje novosti
PODRŠKA SPORTISTIMA NA PUTU KA POBEDAMA: Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević u Vaskršnjem intervjuu za "Večernje novosti"

DEJAN Tomašević je 11. desembra prošle godine postao predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Posle nešto više od sto dana, od kako je počeo da vodi najugledniju sportsku organizaciju u našoj zemlji, u velikom Vaskršnjem intervjuu za "Večernje novosti" odgovarao je na mnoga pitanja koja na najbolji način stvaraju sliku, šta sve stoji pred njim, ali i našom olimpijskom kućom i brojnim sportistima.

SVET GLEDA U NEVERICI: Denver se hitno oglasio, a tiče se Nikole Jokića

SVET GLEDA U NEVERICI: Denver se hitno oglasio, a tiče se Nikole Jokića