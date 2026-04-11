ŠOKANTNA SMENA! Iznenada uručili otkaz treneru!
Kap prelila čašu.
Efes je priredio veliko iznenađenje u 37. kolu Evrolige, savladavši Dubai u Emiratima.
Time je četa Jurice Golemca ostala na teoretskim šansama za plej-in, zbog čega je rukovodstvo ovog kluba odlučilo da se rastane sa slovenačkim trenerom.
Golemac je za kormilo Dubaija seo leta 2024. godine, kad je klub iz UAE i zvanično počeo da se takmiči u ABA ligi, da bi posle dobrih rezultata u prvoj sezoni zavredeo poverenje uprave da predvodi ekipu i u debitantskom učešću u Evroligi.
Međutim, pred finalne borbe za titulu u regionalnom takmičenju i kolo pre kraja uvodne faze Evrolige, Dubai se odlučio za šok terapiju.
Sastav iz Ujedinjenih Arapskih Emirata trenutno vodi tabeli Top 8 faze ABA lige sa učinkom 19-2 i izjednačena je sa drugoplasiranim Partizanom.
S druge strane, rundu pre kraja ligaške faze takmičenja u Evroligi je tek na 11. mestu, sa bilansom 19-18 i pobedom manje od Barselone koja je poslednja u plej-in zoni.
