ŠTA JE SIVI RAZVOD? Kad brak posle 50. doživi krah

Dok nas smrt ne rastavi! Ovaj zavet večnoj ljubavi imao je nekada duboko značenje, ali vremenom se sve promenilo, pa i načelo o bezrezervnom poverenju i posvećenosti među bračnim partnerima.

Statistika kaže da danas mnogi olako pogaze takvo obećanje o čemu govori i sve veći broj razvoda. Ali još više čudi činjenica da se na to odlučuju parovi posle 50. godine i decenija zajedničkog života.

Reč je o takozvanom sivom razvodu (grey divorce), fenomenu koji je naročito u porastu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Velikoj Britaniji. Istraživanja su pokazala da je 1990, od ukupnog broja razvedenih parova u SAD, osam procenata imalo 50 ili više godina, a danas je ta brojka još poražavajuća i iznosi 36 procenata.

Šta sve dovodi do razvoda u zrelom dobu, posle višedecinijskog braka? Stručnjaci kažu da postoji više razloga za to. Pre svega, promenili su se društveni stavovi o razvodu i to više nije tabu tema. Mnogi ljudi u starijem životnom dobu stavljaju sreću i lično blagostanje iznad tradicionalnih očekivanja. Takođe, životni vek je duži i ljudi ne žele da ostanu u braku u kojem nisu srećni, gde postoji loša komunikacija, finansijska zavisnost, nasilje...

Kao uzrok sivog razvoda psiholozi navode i sindrom praznog gnezda. Kada deca odrastu i napuste roditeljski dom, bračni partneri ostaju sami i suočavaju se sa saznanjem da više nemaju zajedničke teme i ista interesovanja. Vremenom dolazi i do emocionalnog udaljavanja. Decenije akumuliranih nesuglasica i nedostatak bliskosti dovode do otuđenja među partnerima. Jedan od razloga može biti i finansijska nezavisnost, jer su žene danas ekonomski samostalnije. Jednostavno "prelome", pa se fokusiraju na lični razvoj, zadovoljstvo, hobije i potragu za novim partnerom.

PRELjUBA VRH LEDENOG BREGA

Na pitanje da li je preljuba jedan od čestih "okidača" za razvod posle 50. godine, psiholog i psihoterapeut Željka Kurjački Stanić za "Život plus" kaže:

- Neverstvo je uglavnom vrh ledenog brega. Emocionalna udaljenost, međusobno zanemarivanje i podrazumevanje da je partner tu, da ne treba da se trudimo oko njega ili nje, da mu nije neophodna naša posebna pažnja... Sve to dovodi do nezadovoljstva. Ako uz to nema spremnosti za razgovor, veza postaje izvor tuge i razočaranja, i odlazak počinje da izgleda kao jedini spas.

Takođe, živimo u vremenu kada sve češće možemo da čujemo da "život počinje u pedesetim", da je to period kada sreća i lično zadovoljstvo dostižu vrhunac, doba koje donosi samopouzdanje i slobodu u ostvarivanju novih ciljeva. Mnogi se u tim godinama osećaju da su još dovoljno mladi za nove početke.

- Takozvana kriza srednjih godina se, nažalost, uglavnom pogrešno shvata - ističe Željka Kurjački Stanić. - To nije nešto što treba samo preživeti, istolerisati, već period života kada sve u nama traži i zahteva da se nešto drastično promeni. Ako samo stisnemo zube i čekamo da prođe (kod sebe ili partnera), ono što će uslediti je mirenje sa životom u kojem nismo srećni, prihvatanje i tiho odustajanje. U srednjim godinama ljudi osećaju da su dovoljno mladi da načine radikalnije korake i po nekim pitanjima imaju energije i volje da krenu ispočetka, ali ne i previše vremena da bi ga trošili na odlaganje.

ZNAJU ŠTA ŽELE

Ali sivi razvod nije samo kraj braka, već i početak složenih promena koje nose i neizvesnost. Iako mnogi veruju da će ponovo pronaći sreću, to se ne dešava uvek.

Profesor na Harvardskoj poslovnoj školi i vodeći stručnjak koji se bavi proučavanjem sreće dr Artur Bruks kaže da su najsrećnije osobe one koje su uspele da upostave balans između uživanja, zadovoljstva i smisla. Prema njegovoj teoriji, sreća je sposobnost da osećate pozitivne emocije, da se brzo oporavite od onih negativnih i imate osećaj svrhe. Ona se ne ogleda u privilegijama ili novcu, već ima širi pojam, to je veština povezivanja sa drugima, izgradnja smislenih odnosa i stvaranje zajednice.

Ali kako osobe, koje su u zrelim godinama zatvorile jedno životno poglavlje, mogu ponovo da pronađu sreću?

- U tim godinama ljudi znaju šta žele ili makar šta ne žele - naglašava naša sagovornica. - Poznaju sebe dovoljno, ne plaše se mnogih stvari od kojih su ranije strahovali. Ne opterećuju se toliko neuspehom, odbijanjem, znaju svoju vrednost. Saznanje da više nemaju mnogo vremena pred sobom koliko su imali sa dvadeset, primorava ih da nešto u svom životu zaista promene. Kriza srednjih godina je nešto najbolje što može da se desi da svoj život pokrenu nabolje, ako je čovek dovoljno hrabar za to.