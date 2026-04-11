Fudbal

JAMAL NE PRAŠTA! Dmitrovićev "poklon" Barseloni, titula sve bliža! (VIDEO)

Новости онлине

11. 04. 2026. u 20:43

Katalonci ubedljivi u gradskom derbiju.

Photo: AP/Joan Monfort

Fudbaleri Barselone savladali su u katalonskom okršaju Espanjol rezultatom 4:1 u utakmici 31. kola La Lige.

Feran Tores je pogađao u devetom i 25. minutu na asistencije Lamine Jamala, koji je postigao treći gol u 87, posle greške bivšeg reprezentativnog golmana Srbije, Marka Dmitrovića, a u strelce se upisao i Markus Rašford u 89. minutu.

Strelac za Espanjol bio je Pol Lozano u 56. minutu.

Barselona je nadomak nove titule jer sedam kola pre kraja ima 79 bodova, devet više od Real Madrida, koji je juče odigrao nerešeno na "Bernabeu" protiv Đirone 1:1.

PRIMERA – 31. KOLO

Petak

Real Madrid - Đirona 1:1 (0:0)
/Valverde 51 - Lemar 62/

Subota

Real Sosijedad - Alaves 3:3 (2:2)
/Sučić 14, Sivera 27ag, Oskarson 60 - Ćaleta Car 3, Dijabate 24, Boje 90+7/

Elče - Valensija 1:0 (0:0)

/Sepeda 73/

Barselona - Espanjol 4:1 (2:0)
/Feran Tores 9, 25, Jamal 87, Rašford 89 - Lozano 56/

Sevilja - Atletiko Madrid 21.00

Nedelja

Osasuna - Betis 14.00

Majorka - Rajo Valjekano 16.15

Selta - Ovijedo 18.30

Atletik Bilbao - Viljareal 21.00

Ponedeljak

Levante - Hetafe 21.00

Standings provided by Sofascore

